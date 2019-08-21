Лента новостейПредложить новость
Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для своей жены
В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоков
Спикер заксобрания Новосибирской области поздравил сибирских горняков с Днём шахтёра
Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для своей женыРубрика: общество
25.08.2019 15:20
Telegram-канал "Барнаульский нытик"
Знаменитая поп-певица, родом из Нидерландов, выступила на дне рождения жены депутата АКЗС Алтайского края Владимира Попова.
Популярная певица из 80-х, С.С. Catch, — настоящее имя Каролина Катарина Мюллер, — исполнила свой хит «Heaven and Hell» а капелла для жены депутата Алтайского краевого законодательного собрания, сообщает Telegram-канал «Барнаульский нытик».
Также, источник поделился видеозаписью выступления певицы.
По данным барнаульского издания «Толк», частная вечеринка по случаю 55-летия жены депутата Владимира Попова прошла в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман», где ранее депутат праздновал своё 60-летие за одним столом с Иваном Ургантом.
Напомним, в августе 2019 года челябинский депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска.
Александр Шпак
Комментарии
Лента новостей
Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для своей жены
В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоков
Спикер заксобрания Новосибирской области поздравил сибирских горняков с Днём шахтёра
Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области
Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Дороги ждут хозяина
Что делать, чтобы нехватка специалистов и подорожание ...
Новости по теме
Популярное