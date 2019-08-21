Барнаульский депутат купил выступление звезды 80-x С.С. Catch для своей жены

Telegram-канал "Барнаульский нытик"

Знаменитая поп-певица, родом из Нидерландов, выступила на дне рождения жены депутата АКЗС Алтайского края Владимира Попова.

Популярная певица из 80-х, С.С. Catch, — настоящее имя Каролина Катарина Мюллер, — исполнила свой хит «Heaven and Hell» а капелла для жены депутата Алтайского краевого законодательного собрания, сообщает Telegram-канал «Барнаульский нытик».

Также, источник поделился видеозаписью выступления певицы.

По данным барнаульского издания «Толк», частная вечеринка по случаю 55-летия жены депутата Владимира Попова прошла в шатре «Монблан» на горнолыжном комплексе «Авальман», где ранее депутат праздновал своё 60-летие за одним столом с Иваном Ургантом.

Напомним, в августе 2019 года челябинский депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска.