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Через год после капитального ремонта в доме под Новосибирском отваливается штукатурка

Рубрика: проиcшествия

25.08.2019 09:38

Фото со страницы группы "Город Обь Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители многострадальных домов, расположенных в Оби на улице Военный городок продолжают жаловаться на не комфортные условия проживания; на этот раз в поле зрения попал дом №113.

В одном из домов, расположенных на улице Военный городок в Оби начала отваливаться штукатурка. Как написал один из пользователей на странице группы «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте», в прошлом году в подъездах дома №113 был сделан капитальный ремонт.

«Не прошло и года, результат налицо. То ли ремонт «капитальный», то ли дом разваливается», — пишет автор поста.

Комментаторы соглашаются с автором и пишут, что власти просто тратят деньги на ветер, ремонтируя старые бараки.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в городе Обь из-за строительства детского сада по стене дома №110 на улице Военный городок пошли трещины. Жильцов эвакуировали. Они временно расположились в средней школе №2 города Оби. 

Напомним, 13 августа жители города Оби несколько часов сидели без света. 

Анатолий Якимов

Теги: Новосибирская область ЖКХ капитальный ремонт город Обь

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Через год после капитального ремонта в доме под Новосибирском отваливается штукатурка

сегодня 09:38 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет в Барнауле с местным «Динамо»

сегодня 08:53 Общество 0 Коммент.

Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

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вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мира

вчера 15:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк отметит День рождения

вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска

вчера 14:19 Хроника 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:27 Экономика 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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