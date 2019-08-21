Через год после капитального ремонта в доме под Новосибирском отваливается штукатурка

Фото со страницы группы "Город Обь Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте"

Жители многострадальных домов, расположенных в Оби на улице Военный городок продолжают жаловаться на не комфортные условия проживания; на этот раз в поле зрения попал дом №113.

В одном из домов, расположенных на улице Военный городок в Оби начала отваливаться штукатурка. Как написал один из пользователей на странице группы «Город Обь Онлайн» в социальной сети «ВКонтакте», в прошлом году в подъездах дома №113 был сделан капитальный ремонт.

«Не прошло и года, результат налицо. То ли ремонт «капитальный», то ли дом разваливается», — пишет автор поста.

Комментаторы соглашаются с автором и пишут, что власти просто тратят деньги на ветер, ремонтируя старые бараки.

Как ранее сообщал Сиб.фм, в городе Обь из-за строительства детского сада по стене дома №110 на улице Военный городок пошли трещины. Жильцов эвакуировали. Они временно расположились в средней школе №2 города Оби.

Напомним, 13 августа жители города Оби несколько часов сидели без света.