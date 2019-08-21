Двухлетний малыш обварился в тазу с кипятком в Омской области

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В посёлке Горьковском ребёнок запрыгнул в таз с неостывшей водой во время купания; в результате мальчик получил серьёзные ожоги стоп.

Сотрудники ГУ МВД по Омской области организовали доследственную проверку по факту травмирования двухлетнего мальчика в посёлке Горьковском.

Инцидент произошёл вечером 23 августа. По предварительным данным следствия, родители собирались искупать малыша, налили в таз горячей воды, но не успели разбавить её — ребёнок сам запрыгнул в воду раньше времени, из-за чего получил серьёзные термические ожоги стоп. Около 21:50 мальчика доставили в хирургической отделение местной больницы, где ему оказали экстренную помощь. На данный момент маленький пациент всё ещё находится под наблюдением врачей.

Напомним, 29 июля десятилетний мальчик в Омской области обварил ноги в яме с кипятком.