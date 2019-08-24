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ФК «Новосибирск» обыграл на выезде барнаульское «Динамо»Рубрика: общество, спорт
25.08.2019 22:00
Фото с официального сайта ФК "Динамо" (Барнаул)
Четвёртая игра в ОЛИМП-Первенстве России по футболу принесла нашей команде вторую победу; теперь новосибирцы занимают второе место в турнирной таблице.
Новосибирские футболисты отомстили за поражение в 1/128 Кубка России ФК «Динамо» из Барнаула. Четвёртая игра в ОЛИМП-Первенстве России по футболу принесла нашей команде на выезде три очка.
Первый мяч в ворота соперника забил нападающий новосибирцев Роман Беляев. Однако Максим Полковников сравнял счёт. Первый там закончился вничью. На 55-й минуте в ворота соперника гол забил Илья Сафронов. До конца игры счёт больше не изменился.
После четырёх игр ФК «Новосибирск» занимает второе место, уступая фавориту турнира омскому «Иртышу». Кстати, именно с омичами встретится наша команда в следующем туре, который состоится в Омске 28 августа.
Напомним, 17 августа ФК «Новосибирск» одержал первую домашнюю победу над футболистами «Сахалина».
Анатолий Якимов
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