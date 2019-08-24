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ФК «Новосибирск» обыграл на выезде барнаульское «Динамо»

Рубрика: общество, спорт

25.08.2019 22:00

Фото с официального сайта ФК "Динамо" (Барнаул)

Четвёртая игра в ОЛИМП-Первенстве России по футболу принесла нашей команде вторую победу; теперь новосибирцы занимают второе место в турнирной таблице.

Новосибирские футболисты отомстили за поражение в 1/128 Кубка России ФК «Динамо» из Барнаула. Четвёртая игра в ОЛИМП-Первенстве России по футболу принесла нашей команде на выезде три очка.

Первый мяч в ворота соперника забил нападающий новосибирцев Роман Беляев. Однако Максим Полковников сравнял счёт. Первый там закончился вничью. На 55-й минуте в ворота соперника гол забил Илья Сафронов. До конца игры счёт больше не изменился.

После четырёх игр ФК «Новосибирск» занимает второе место, уступая фавориту турнира омскому «Иртышу». Кстати, именно с омичами встретится наша команда в следующем туре, который состоится в Омске 28 августа.

Напомним, 17 августа ФК «Новосибирск» одержал первую домашнюю победу над футболистами «Сахалина».

 

Анатолий Якимов

Теги: Победа футбол Барнаул фк "Новосибирск"

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24.08.2019 Общество 0 Коммент.

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24.08.2019 Общество 0 Коммент.

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21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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