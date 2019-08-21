ФК «Новосибирск» сыграет в Барнауле с местным «Динамо»

Фото со страницы команды "ФК "Новосибирск" в социальной сети "ВКонтакте"

Очередной матч ОЛИМП-Первенства России по футболу команда из Новосибирска в Барнауле встретится с местным «Динамо»; после трёх игр наш клуб занимает пятое место.

Сегодня в Барнауле на своём стадионе новосибирскую команду принимает местный ФК «Динамо». Матч пятого тура ОЛИМП-Первенства России по футболу начнётся в 18:30.

Матч будет судить Сергей Цыганок из Владивостока. Помощники Сергей Васильев из Иркутска и Олег Политов из Томска. Инспектор матча Сергей Воробьев из Комсомольска-на-Амуре.

В трёх играх ФК «Новосибирск» набрал три очка и после трёх игр находится на предпоследнем месте турнирной таблицы. Как ранее сообщал Сиб.фм, новосибирские футболисты уже встречались с барнаульским «Динамо» в 1/128 финала Кубка России по футболу. Тогда наша команда проиграла в дополнительное время со счётом 1:2.

Накануне предстоящего матча главный тренер ФК «Новосибирск» Игорь Чугайнов рассказал, что физическая готовность футболистов не пришла к общему знаменателю. Об этом сообщает официальный сайт команды.

«Ребята, которые тренировались с нами не с первого дня, пока ещё не набрали оптимальных кондиций, но мы будем стараться показать максимум в Барнауле», — уточнил главный тренер команды.

Он также отметил, что в течение восьми дней команда плодотворно тренировалась. Однако как это отразится на игре, будет известно только когда футболисты выйдут на поле.

Напомним, 17 августа новосибирские футболисты на своём поле победили ФК «Сахалин».