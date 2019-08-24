Фотосессия, зарвавшийся водитель и обмелевшая Обь – итоги недели Сиб.фм

Фото из архива Сиб.фм

Прошедшая неделя запомнилась новосибирцам возможностью сфотографироваться с Кубком Стэнли, водителем, который, нарушая все правила дорожного движения, припарковал свой внедорожник на Красном проспекте, обмелевшей Обью и остановившимся колесом обозрения. Главные события недели – в Итогах недели Сиб.фм.

Надежда и разочарование

В понедельник, 19 августа, тысячи новосибирцев и гостей города простояли в очереди, чтобы сделать фото с одним из главных хоккейных трофеев – Кубком Стэнли. Трофей привез в Новосибирск воспитанник местной хоккейной школы Владимир Тарасенко. Он вместе со своей командой «Сент Луиз Блюз» 13 июня выиграл престижную награду у ХК «Бостон». Однако, не все смогли попасть внутрь ледового дворца спорта «Сибирь», отстояв несколько часов под дождём. Более того, некоторые участники фотосессии так и не смогли увидеть свои фото. Тем не менее, более трёх тысяч болельщиков выложили в интернет свои фото с Кубком Стэнли.

Не нужно молчать

Во вторник, 20 августа, пользователи соцсетей обратили внимание на неправильно припаркованный автомобиль Suzuki на тротуаре рядом с одним из домов на Красном проспекте. Екатерина Владимирова, опубликовавшая фото на своей странице в Facebook, написала, что она подала жалобу на наглого водителя в ГИБДД. По мнению девушки, если каждый новосибирец будет соблюдать правила и жаловаться на нарушителей, то город расцветёт и станет одним из лучших в стране.

К зиме готовятся заранее

На прошлой неделе новосибирцы заметили, насколько обмелела река Обь. В среду, 21 августа, специалисты Обского бассейнового водного управления рассказали корреспондентам Сиб.фм, что началось заполнение чаши водохранилища. Зимой из неё будет поступать питьевая вода в квартиры новосибирцев. В ведомстве заверили, что основному водопользователю Оби – речному пароходству существующего уровня воды достаточно для доставки грузов в населённые пункты, расположенные ниже по течению, в том числе и по программе северного завоза. При этом если уровня будет недостаточно для судоходства, то будет увеличен сброс из водохранилища.

Десятидневная остановка

В четверг, 22 августа, пользователи социальных сетей сообщали, что остановилось самое большое за Уралом колесо обозрения. Гуляющие по набережной люди отмечали, что аттракцион не работает, а работники на все расспросы отвечали, что колесо обозрения сломалось. Однако на официальной странице ДК «Круг», отвечающего за работу аттракциона, в социальной сети «ВКонтакте» написали, что на колесе обозрения успешно состоялись тестовые испытания, и до 31 августа оно будет проходить плановое техническое обслуживание.

Верните Галину Васильевну

В пятницу, 23 августа, стало известно о продолжении скандала в Моховской средней школе. Как ранее сообщал Сиб.фм, в образовательном учреждении поменяли директора. 65-летняя Галина Чужаева ушла на заслуженный отдых. Администрация района не стала продлевать с ней контракт. Ученики и их родители вышли на защиту педагога. Они требовали восстановить директора в должности, писали письма губернатора Андрею Травникову, стояли в пикетах. Однако, это не помогло. Комиссия администрации Чановского района Новосибирской области выбрали нового директора – бывшего руководителя Юровской средней школы Серика Серикпаева. После его назначения три педагога уволились по собственному желанию.

Возвращение традиции

В субботу, 24 августа, стало известно о том, что в одной из школ Бердска линейка, посвящённая Дню знаний, пройдёт 1 сентября. Ранее предполагалась, что в воскресенье состоится торжественное мероприятие для первоклассников и выпускников. Остальные ученики должны были выйти в школу 2 сентября сразу же приступить к учебному процессу. Однако родители не согласились с решением администрации школы и пригрозили прийти 1 сентября, положить букеты на крыльцо и почтить минутой молчания несостоявшийся День знаний. Бердские власти сообщили, что никто не хотел воровать праздник у детей и линейка пройдёт 1 сентября.

Перспективы региональной авиации

В воскресенье, 25 августа, стало известно, что в ближайшее время решится вопрос о судьбе разработанного Сибирским НИИ авиации легкомоторного самолёта ТВС-2ДТС «Байкал». Этот самолёт должен заменить на маршрутах региональной авиации легендарный «кукурузник» Ан-2. Воздушное судно способно садиться на грунтовые полосы. Его вместимость 9-14 пассажиров. Серийное производство планировали начать в 2021 году в городе Улан-Удэ. Экспериментальные образцы уже зарекомендовали себя на внутрирегиональных авиарейсах.