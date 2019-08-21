Мужчина в чёрной бейсболке и с синим пакетом пропал на даче под Новосибирском

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Мужчина в чёрной бейсболке и с синим пакетом пропал на даче под НовосибирскомРубрика: проиcшествия
25.08.2019 14:19
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ДПСО "ЛИЗА АЛЕРТ"
Около полудня 24 августа в деревне Калугино, расположенного в СНТ «Обь», исчез мужчина; на связь с тех пор сибиряк не выходил.
Волонтёры ДПСО «Лиза Алерт» занялись поиском 40-летнего Юрия Васильева, ушедшего со своей дачи 24 августа 2019 года в Новосибирской области.
В поисковой ориентировке говорится, что Юрий ушёл в неизвестном направлении из деревни Кубовой, в которой расположенного СНТ «Обь», около 12:00.
По данным поисковиков, пропавший обладает средним ростом — 178 сантиметров и нормальным телосложением. Глаза — серо-зелёные, волосы — каштановые, короткостриженые. В день исчезновения был одет в чёрную куртку, камуфляжные брюки, чёрные резиновые сапоги и чёрную бейсболку, с собой мужчина нёс синий пакет. Особая примета — шрам на руке.
Напомним, 23 августа мотоцикл погибшего новосибирца исчез с места ДТП.
Александр Шпак
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