Прорубить дверь топором к бывшей супруге попытался пьяный алтаец

Кадр из художественного фильма Стенли Кубрика - "Сияние", 1980 г.

Вспомнили старые обиды во время застолья экс-супруги в селе Черга; бывший муж гонялся за женой сперва с ножом, а затем взялся за топор.

Сотрудники ГУ МВД по Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя села Черга, угрожавшего убийством своей бывшей жене, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, 58-летняя женщина выпивала со своим бывшим мужем. За кружкой спиртного пара начала вспоминать свои прошлые ссоры и обиды — в результате чего мужчина начал высказывать накипевшие бывшей накипевшее, а после прижал женщину к стене, приставил к лицу кухонный нож и пригрозил убийством. Не закончив своей речи, разгорячённый алкоголем злоумышленник споткнулся и упал, чем и воспользовалась потерпевшая, выбежав на улицу и спрятавшись за дверью одной из надворных построек.

Бывший муж также выбежал из дома и побежал за эус-супругой. Закрытая дверь не остановила его. Вооружившись топором, мужчина стал крушить дверь, за которой пряталась женщина, однако добраться до неё у дебошира не вышло — на место происшествия прибыл участковый, которого по мобильнику вызвала потерпевшая.

В беседе с правоохранителем подозреваемый объяснил свой поступок алкогольным опьянением. По статье «угроза убийством» пожилому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, 20 июля 2019 года собутыльник изрубил друга топором в Новосибирске.