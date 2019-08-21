Прорубить дверь топором к бывшей супруге попытался пьяный алтаец

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Прорубить дверь топором к бывшей супруге попытался пьяный алтаецРубрика: проиcшествия
25.08.2019 15:53
Кадр из художественного фильма Стенли Кубрика - "Сияние", 1980 г.
Вспомнили старые обиды во время застолья экс-супруги в селе Черга; бывший муж гонялся за женой сперва с ножом, а затем взялся за топор.
Сотрудники ГУ МВД по Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя села Черга, угрожавшего убийством своей бывшей жене, сообщает пресс-служба ведомства.
По предварительным данным, 58-летняя женщина выпивала со своим бывшим мужем. За кружкой спиртного пара начала вспоминать свои прошлые ссоры и обиды — в результате чего мужчина начал высказывать накипевшие бывшей накипевшее, а после прижал женщину к стене, приставил к лицу кухонный нож и пригрозил убийством. Не закончив своей речи, разгорячённый алкоголем злоумышленник споткнулся и упал, чем и воспользовалась потерпевшая, выбежав на улицу и спрятавшись за дверью одной из надворных построек.
Бывший муж также выбежал из дома и побежал за эус-супругой. Закрытая дверь не остановила его. Вооружившись топором, мужчина стал крушить дверь, за которой пряталась женщина, однако добраться до неё у дебошира не вышло — на место происшествия прибыл участковый, которого по мобильнику вызвала потерпевшая.
В беседе с правоохранителем подозреваемый объяснил свой поступок алкогольным опьянением. По статье «угроза убийством» пожилому мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
Напомним, 20 июля 2019 года собутыльник изрубил друга топором в Новосибирске.
Александр Шпак
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