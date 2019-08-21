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Прорубить дверь топором к бывшей супруге попытался пьяный алтаец

Рубрика: проиcшествия

25.08.2019 15:53

Кадр из художественного фильма Стенли Кубрика - "Сияние", 1980 г.

Вспомнили старые обиды во время застолья экс-супруги в селе Черга; бывший муж гонялся за женой сперва с ножом, а затем взялся за топор.

Сотрудники ГУ МВД по Республике Алтай возбудили уголовное дело в отношении 61-летнего жителя села Черга, угрожавшего убийством своей бывшей жене, сообщает пресс-служба ведомства. 

По предварительным данным, 58-летняя женщина выпивала со своим бывшим мужем. За кружкой спиртного пара начала вспоминать свои прошлые ссоры и обиды — в результате чего мужчина начал высказывать накипевшие бывшей накипевшее, а после прижал женщину к стене, приставил к лицу кухонный нож и пригрозил убийством. Не закончив своей речи, разгорячённый алкоголем злоумышленник споткнулся и упал, чем и воспользовалась потерпевшая, выбежав на улицу и спрятавшись за дверью одной из надворных построек. 

Бывший муж также выбежал из дома и побежал за эус-супругой. Закрытая дверь не остановила его. Вооружившись топором, мужчина стал крушить дверь, за которой пряталась женщина, однако добраться до неё у дебошира не вышло — на место происшествия прибыл участковый, которого по мобильнику вызвала потерпевшая. 

В беседе с правоохранителем подозреваемый объяснил свой поступок алкогольным опьянением. По статье «угроза убийством» пожилому мужчине грозит до двух лет лишения свободы. 

Напомним, 20 июля 2019 года собутыльник изрубил друга топором в Новосибирске. 

 

Александр Шпак

Теги: Республика Алтай супруги Преступление

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сегодня 13:08 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 12:25 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Через год после капитального ремонта в доме под Новосибирском отваливается штукатурка

сегодня 09:38 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет в Барнауле с местным «Динамо»

сегодня 08:53 Общество 0 Коммент.

Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в Новосибирске

вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Самые “женские” марки автомобилей назвали аналитики

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мира

вчера 15:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк отметит День рождения

вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска

вчера 14:19 Хроника 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

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вчера 13:27 Экономика 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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