Самолёт новосибирских разработчиков может заменить легендарный «кукурузник»

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Региональный самолёт Ан-2 в ближайшем будущем заменят новым типом; окончательное решение будет принято в сентябре.

Новый российский самолёт для региональной авиации, вместимостью 9-14 человек будет создан в ближайшее время. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства промышленности и торговли РФ, разработка нового воздушного судна должна заменить Ан-2.

Изначально планировалось, что «кукурузник» будет заменён экспериментальным самолётом ТВС-2ДТС «Байкал», который разработали авиаконструкторы из Сибирского НИИ авиации. Его серийное производство планировали начать в 2021 году на авиазаводе в Улан-Удэ.

В пресс-службе Минпромторга пояснили, что ТВС-2ДТС «Байкал» — экспериментальный образец самолёта, созданного на базе Ан-2. Это одномоторное воздушное судно, способное приземляться на грунтовые полосы.

«С учетом научно-технического задела, полученного при создании ТВС-2ДТС, в рамках работы над легким многоцелевым самолетом создается новое серийное воздушное судно», — уточнили в пресс-службе.

Окончательное решение будет ли запущен в серию самолёт новосибирских авиаконструкторов или же это будет принципиально новая разработка, станет известно в сентябре.

Напомним, 6 июля мэр Новосибирска Анатолий Локоть опроверг перенос производства самолётов СУ-34 в Комсомольск-на-Амуре.