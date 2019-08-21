Спикер заксобрания Новосибирской области поздравил сибирских горняков с Днём шахтёра

фото пресс-службы законодательного собрания новосибирской области

Председатель Законодательного собрания поздравил работников угольной отрасли с их профессиональным праздником; в этом году его отмечают 25 августа.

Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил работников группы компаний «Сибирский антрацит» с предстоящим Днём шахтёра. Праздник прошёл в Доме учёных СО РАН.

«Наверное, мне вдвойне приятно присутствовать всегда на ваших праздниках, потому что я родился рядом с угольным разрезом — в селе Легостаево. Пожалуй, впервые в истории наш регион стал угледобывающим. Это благодаря вам, людям, которые сидят в этом зале. Спасибо вам!» — выступил с речью Андрей Шимкив.

«Сибирский антрацит» — это единственное угледобывающее предприятие в нашем регионе. Андрей Шимкив отметил, что оно играет колоссальную роль в бюджете Новосибирской области и является самым большим налогоплательщиком региона. Вручая награды лучшим работникам, Андрей Шимкив обратился со сцены к московскому руководству компании, инвестпроекты которой получают поддержку из областного бюджета, с предложением больше внимания уделять социальной поддержке и повышению оплаты труда рабочих.

«Берегите Искитимский район, берегите людей, сидящих в зале!» — акцентировал спикер регионального парламента.

По традиции День шахтёра празднуется в последнее воскресенье лета. В этом году его отметят 25 августа.

Напомним, 17 августа праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска.