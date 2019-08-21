Спикер заксобрания Новосибирской области поздравил сибирских горняков с Днём шахтёра

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Спикер заксобрания Новосибирской области поздравил сибирских горняков с Днём шахтёраРубрика: общество
25.08.2019 10:15
фото пресс-службы законодательного собрания новосибирской области
Председатель Законодательного собрания поздравил работников угольной отрасли с их профессиональным праздником; в этом году его отмечают 25 августа.
Спикер Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив поздравил работников группы компаний «Сибирский антрацит» с предстоящим Днём шахтёра. Праздник прошёл в Доме учёных СО РАН.
«Наверное, мне вдвойне приятно присутствовать всегда на ваших праздниках, потому что я родился рядом с угольным разрезом — в селе Легостаево. Пожалуй, впервые в истории наш регион стал угледобывающим. Это благодаря вам, людям, которые сидят в этом зале. Спасибо вам!» — выступил с речью Андрей Шимкив.
«Сибирский антрацит» — это единственное угледобывающее предприятие в нашем регионе. Андрей Шимкив отметил, что оно играет колоссальную роль в бюджете Новосибирской области и является самым большим налогоплательщиком региона. Вручая награды лучшим работникам, Андрей Шимкив обратился со сцены к московскому руководству компании, инвестпроекты которой получают поддержку из областного бюджета, с предложением больше внимания уделять социальной поддержке и повышению оплаты труда рабочих.
«Берегите Искитимский район, берегите людей, сидящих в зале!» — акцентировал спикер регионального парламента.
По традиции День шахтёра празднуется в последнее воскресенье лета. В этом году его отметят 25 августа.
Напомним, 17 августа праздник «Доброе сердце» прошёл в одном из районов Новосибирска.
Никита Минин
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