Учёные назвали симптомы рака поджелудочной железы

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Учёные в США нашли новые симптомы, указывающие на развитие рака поджелудочной железы; онкология поджелудочной железы в России является лидером по количеству летальных исходов.

Смертность от рака поджелудочной железы в США занимает третье место среди всех онкологических заболеваний. В России этот вид рака занимает первое место, коэффициент летальности в нашей стране – около 40 %. Об этом сообщает «Российская газета».

Медики из Американского общества по борьбе с раком сообщили, что ситуацию осложняет практически полное отсутствие симптомов на ранних стадиях данного заболевания, что осложняет диагностику. Тем не менее, нейроэндокринные опухоли поджелудочной железы вырабатывают инсулин, что в конечном итоге может провоцировать понижение уровня сахара в крови.

Медики отмечают, что на более поздних стадиях у пациентов с раком поджелудочной железы отмечаются боли в спине и животе. Кроме того, у больных наблюдали желтушность склер, слизистых и кожи.

Онкологи отмечают, что вероятность развития онкологии поджелудочной железы выше у мужчин, чем у женщин. При этом средний возраст пациентов – 71 год. 90 % случаев развития рака поджелудочной железы наблюдается у больных старше 55 лет.

Напомним, 24 августа стало известно, что сибирские учёные разработали белки для поиска раковых клеток.