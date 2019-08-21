В ДТП под Новосибирском погиб 35-летний мужчина

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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе Новосибирск – Карасук; сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.

На трассе Новосибирск – Карасук недалеко от посёлка Верх-Тула 24 августа примерно в 20:20 произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.

Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из автомобилей, двигавшихся навстречу.

Как стало известно, автомобиль Mazda-6, за рулём которого был 35-летний мужчина, опрокинулся в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.

«В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, предшествующие дорожно-транспортному происшествию», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что точную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 10 августа в ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб водитель грузовика.