В ДТП под Новосибирском погиб 35-летний мужчина

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В ДТП под Новосибирском погиб 35-летний мужчинаРубрика: проиcшествия
25.08.2019 13:51
Фото и видео со страницы группы "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте"
Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе Новосибирск – Карасук; сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии.
На трассе Новосибирск – Карасук недалеко от посёлка Верх-Тула 24 августа примерно в 20:20 произошло ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.
Момент ДТП попал на видеорегистратор одного из автомобилей, двигавшихся навстречу.
Как стало известно, автомобиль Mazda-6, за рулём которого был 35-летний мужчина, опрокинулся в кювет. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.
«В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются обстоятельства, предшествующие дорожно-транспортному происшествию», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе.
В ведомстве отметили, что точную причину смерти назовут после проведения судебно-медицинской экспертизы.
Напомним, 10 августа в ДТП на трассе Новосибирск – Ордынское погиб водитель грузовика.
Анатолий Якимов
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