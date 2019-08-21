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В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоков

Рубрика: общество

25.08.2019 14:06

Фото Артём Кабанов

Дорожные службы поставили бетонные блоки на одной из улиц Новосибирска и не позаботились об освещении; несколько автомобилей пострадали.

По меньшей мере три автомобиля врезались в бетонные блоки, установленные дорожными службами на улице Большой в Новосибирске. Однако, об освещении потенциально-опасного места никто не позаботился. Инцидент произошёл в районе дома номер 

Как рассказал корреспонденту Сиб.фм очевидец Артём Кабанов, его автомобиль врезался в бетонные блоки, которые не были освещены.

«Ни освещения, ни каких знаков на месте дорожных работ не было. Сразу же после аварии я уехал, а когда через несколько минут вернулся, увидел, что в аналогичную ситуацию попало ещё два автомобиля», — сообщил Артём.

Как пояснил автолюбитель, проезжая часть была разделена бетонными блоками на две части. По одной из них ходили грузовые автомобили, в том числе и навстречу движению. Было много пыли, но в тоже время отсутствовали фонари освещения, а также дорожные знаки, указывающие направление движения.

Молодой человек добавил, что он обязательно подаст в суд на организацию, которая не обеспечила должным образом безопасность дорожного движения на ремонтируемом участке, чтобы получить компенсацию за ремонт автомобиля.

Напомним, 5 августа стало известно, что дорожников будут наказывать за некачественный ремонт.

 

Анатолий Якимов

Теги: ДТП авария ремонт дорог Новосибирск

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сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

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ФК «Новосибирск» сыграет в Барнауле с местным «Динамо»

сегодня 08:53 Общество 0 Коммент.

Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

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Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

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Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:36 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска

вчера 14:19 Хроника 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

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