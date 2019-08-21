В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоков

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В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоковРубрика: общество
25.08.2019 14:06
Фото Артём Кабанов
Дорожные службы поставили бетонные блоки на одной из улиц Новосибирска и не позаботились об освещении; несколько автомобилей пострадали.
По меньшей мере три автомобиля врезались в бетонные блоки, установленные дорожными службами на улице Большой в Новосибирске. Однако, об освещении потенциально-опасного места никто не позаботился. Инцидент произошёл в районе дома номер
Как рассказал корреспонденту Сиб.фм очевидец Артём Кабанов, его автомобиль врезался в бетонные блоки, которые не были освещены.
«Ни освещения, ни каких знаков на месте дорожных работ не было. Сразу же после аварии я уехал, а когда через несколько минут вернулся, увидел, что в аналогичную ситуацию попало ещё два автомобиля», — сообщил Артём.
Как пояснил автолюбитель, проезжая часть была разделена бетонными блоками на две части. По одной из них ходили грузовые автомобили, в том числе и навстречу движению. Было много пыли, но в тоже время отсутствовали фонари освещения, а также дорожные знаки, указывающие направление движения.
Молодой человек добавил, что он обязательно подаст в суд на организацию, которая не обеспечила должным образом безопасность дорожного движения на ремонтируемом участке, чтобы получить компенсацию за ремонт автомобиля.
Напомним, 5 августа стало известно, что дорожников будут наказывать за некачественный ремонт.
Анатолий Якимов
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