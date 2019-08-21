В Новосибирске задержали рецидивиста срывавшего с женщин украшения

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В Новосибирске задержали рецидивиста срывавшего с женщин украшенияРубрика: проиcшествия
25.08.2019 12:25
Фото с сайта pixabay.com
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на женщин; пока раскрыто четыре эпизода, произошедших в разных частях города.
В течение месяца неизвестный мужчина срывал украшения с женщин. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Новосибирской области.
По подозрению в совершении уличных грабежей задержан 35-летний житель Заельцовского района города Новосибирска. В настоящее время он содержится под стражей. Нападения на женщин подозреваемый совершал в Нарымском сквере, и на улицах 1905 года, Выставочной и Титова.
«Схема преступлений была идентичной. Неизвестный мужчина подбегал сзади, срывал украшения и убегал. На данный момент подозреваемому инкриминируют четыре эпизода», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе ведомства.
По имеющейся информации, похищенное новосибирец сбывал на территории Центрального рынка.
Однако, по словам полицейских жертв может быть больше, поскольку не все потерпевшие обращаются в органы правопорядка.
В пресс-службе добавили, что если в отношении жительниц Новосибирска были совершены аналогичные преступления, им нужно обратиться в полицию.
Напомним, 23 августа полицейские раскрыли грабёж новосибирской пенсионерки.
Анатолий Якимов
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