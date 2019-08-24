В регионах России продолжают тушить природные пожары

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Площадь ландшафтных пожаров составляет более 50 тысяч гектаров; в их тушении участвует полторы тысячи человек.

В Сибири продолжается борьба с лесными пожарами. По сообщению ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федеральной авиалесоохраны за сутки пожарные ликвидировали 29 очагов на площади 429 гектаров.

В ведомстве сообщили, что на полночь 25 августа по московскому времени в стране действовали 109 лесных пожаров на площади 50140 гектаров. В их тушении задействованы 1500 человек и 169 единиц техники.

Большая часть пожаров – 84 на площади 22,2 гектара действуют на территории Красноярского края. Леса также горят на Чукотке, Камчатке, Якутии, Бурятии, в Иркутской и Магаданской областях.

Напомним, 22 августа Рослесхоз назвал сумму, причинённую лесными пожарами.