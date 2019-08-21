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Видео: Новосибирские спасатели учат детей правилам поведения в лесу

Рубрика: общество

25.08.2019 11:30

Фото Youtube

Социальный ролик для маленьких детей «Что делать, если вы заблудились в лесу» разместили в интернете; его уже посмотрели более 750 тысяч раз.

На странице группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте» разместили  1 серию мультфильма «Как себя вести в лесу». Его создала команда социального проекта «Безопасность наших детей».

По задумке авторов, мультфильм адресован, прежде всего, детям 3-5 лет.

«Сейчас команда проекта работает над серией, предназначенной для детей старше 6 лет. Также в планах создание книги», — написала координатор проекта Яна Гончарова. 

За три недели ролик посмотрели более 750 тысяч человек. Большинство комментаторов одобряют действие участников проекта «Безопасность наших детей».

Напомним, 15 августа спасатели нашли трёхлетнего Колю Бархатова из Омска, потерявшегося в лесу. 

 

Анатолий Якимов

Теги: спасатели дети Новосибирская область МАСС

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В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоков

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сегодня 12:25 Хроника 0 Коммент.

Спикер заксобрания Новосибирской области поздравил сибирских горняков с Днём шахтёра

сегодня 10:15 Общество 0 Коммент.

Через год после капитального ремонта в доме под Новосибирском отваливается штукатурка

сегодня 09:38 Хроника 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» сыграет в Барнауле с местным «Динамо»

сегодня 08:53 Общество 0 Коммент.

Прокуратура прикрыла сайты по продаже паспортов в Новосибирской области

сегодня 08:15 Общество 0 Коммент.

“А может у них свидание?”: два электротранспорта сошлись на Мира в Новосибирске

вчера 20:47 Общество 0 Коммент.

Самые “женские” марки автомобилей назвали аналитики

вчера 18:06 Общество 0 Коммент.

Причину остановки движения метро сфотографировали очевидцы

вчера 17:30 Хроника 0 Коммент.

Метропоезд застрял на перегоне площадь Ленина - Красный проспект в Новосибирске

вчера 16:56 Хроника 0 Коммент.

Скарлет Йоханссон стала самой богатой актрисой мира

вчера 15:36 Общество 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк отметит День рождения

вчера 15:09 Общество 0 Коммент.

Роспотребнадзор опубликовал список необходимых для первоклашек прививок

вчера 14:48 Общество 0 Коммент.

Депутат расстрелял жену из-за романа с аниматором из Новосибирска

вчера 14:19 Хроника 0 Коммент.

Рыжеволосую девушку из Смоленска ищут в Новосибирске

вчера 13:45 Общество 0 Коммент.

Новый прожиточный минимум установили в России

вчера 13:27 Экономика 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

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