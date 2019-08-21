Видео: Новосибирские спасатели учат детей правилам поведения в лесу

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Видео: Новосибирские спасатели учат детей правилам поведения в лесуРубрика: общество
25.08.2019 11:30
Фото Youtube
Социальный ролик для маленьких детей «Что делать, если вы заблудились в лесу» разместили в интернете; его уже посмотрели более 750 тысяч раз.
На странице группы «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте» разместили 1 серию мультфильма «Как себя вести в лесу». Его создала команда социального проекта «Безопасность наших детей».
По задумке авторов, мультфильм адресован, прежде всего, детям 3-5 лет.
«Сейчас команда проекта работает над серией, предназначенной для детей старше 6 лет. Также в планах создание книги», — написала координатор проекта Яна Гончарова.
За три недели ролик посмотрели более 750 тысяч человек. Большинство комментаторов одобряют действие участников проекта «Безопасность наших детей».
Напомним, 15 августа спасатели нашли трёхлетнего Колю Бархатова из Омска, потерявшегося в лесу.
Анатолий Якимов
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