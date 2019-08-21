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Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»Рубрика: общество
26.08.2019 16:42
Фото правительства Новосибирской области
В рамках национального проекта «Экология» в Новосибирской области началась реализация проекта «Чистая вода»; на обеспечение качественным водоснабжением жителей до 2024 года правительство области направит 6,6 миллиарда рублей.
В Новосибирской области начинается реализация федерального проекта «Чистая вода». О ходе подготовке на оперативном совещании правительства Новосибирской области доложил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов.
По словам министра, в нашем регионе разработана программа по повышению качества водоснабжения с 2019 по 2024 год. Ранее подобная программа действовала в течение нескольких лет на федеральном уровне. Затем во многих регионах, в том числе и нашем, её продолжали реализовывать за счёт областного бюджета. Теперь в рамках нацпроекта программа будет вновь реализовываться на федеральном уровне.
Андрей Травников подчеркнул, что работы по обеспечению качественным водоснабжением будут проходить в 14 муниципальных образованиях до 2024 года. На эти цели будет направлено 6,6 миллиарда рублей. Это предусмотрено в новой региональной программе по повышению качества водоснабжения, разработанной в рамках нацпроекта «Экология».
«К 2024 году необходимо сделать всё для того, чтобы доля населения Новосибирской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составляла не менее 91,8 %», – подчеркнул губернатор.
Он также отметил, что доля городского населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, должна быть выше 99 %. Глава региона напомнил, что в майских указах Владимира Путина заданы новые стандарты обеспечения жителей качественной питьевой водой.
Губернатор региона подчеркнул, что обеспечение граждан чистой питьевой водой относится к важнейшим приоритетам для правительства региона наряду с расселением ветхого и аварийного жилья.
«Задача масштабная, средства в рамках проекта "Чистая вода" нам выделяют серьёзные, поэтому поручаю главам муниципальных образований активно подключиться к реализации проекта», – заявил Андрей Травников.
Губернатор также поставил задачу министерству ЖКХ и энергетики выработать решения для того, чтобы не допускать забора дорогостоящей питьевой воды для полива огородов или добиться стопроцентной подомовой установки приборов учёта.
Сегодня из почти 2,8 миллиона человек, проживающих в Новосибирской области, более 2,4 млн обеспечено качественной питьевой водой из центрального водопровода, это – 86,7 %.
Проект «Чистая вода» будет реализовываться в городах Оби, Барабинске, Карасуке, Каргате, Татарске, Тогучине, в рабочих посёлках Коченёво, Краснозёрское, Маслянино, Ордынское, Сузун, а также в сельских райцентрах – Венгерове, Кыштовке и Усть-Тарке.
В этом году в программу включено строительство магистрального водовода до города Оби. Уже разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы.
В 2020-2024 годах очерёдность строительства объектов будет определена в соответствии с занимаемой позицией объекта в рейтинге по показателю эффективности использования бюджетных средств согласно методическим рекомендациям Минстроя РФ.
Напомним, 22 августа в честь Дня флага правительство Новосибирской области организовало автопробег.
Анатолий Якимов
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