Большой котик: новосибирским ветеринарам привезли на обследование львёнка

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Большой котик: новосибирским ветеринарам привезли на обследование львёнкаРубрика: общество
26.08.2019 17:42
фото клиники «Бэст» в социальной сети «ВКонтакте»
Ручного зверя из передвижного цирка доставили в клинику; владельцев кошки взволновали её судороги.
В новосибирскую ветеринарную клинику «Бэст» доставили необычного пациента – годовалого львёнка из передвижного цирка шапито. Информация об этом появилась сегодня, 26 августа, в официальной группе организации в социальной сети «ВКонтакте».
По словам главного врача клиники Натальи Улановой, маленькую львицу беспокоили судороги. У пациента взяли все полагающиеся анализы, сделали компьютерную томографию. Чтобы обезопасить себя, ветеринары использовали анестезию. Однако Наталья уверяет, что ручная кошка не представляла никакой угрозы, так как она ещё совсем маленькая.
Совет врачей – чтобы избавиться от судорог, львице придётся сменить рацион.
Напомним, 8 августа в Новосибирском зоопарке показательно покормили котов.
Никита Минин
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