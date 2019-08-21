День знаний в воскресенье: учителя недовольны, родители рады

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Провести школьную линейку в воскресенье решили в Бердске после недовольства со стороны родителей; ситуация стала поводом для дискуссий о дате проведения Дня знаний.

Новосибирских родителей и педагогический коллектив расколол вопрос о том, можно ли проводить торжественную линейку в воскресенье. Директор школы № 10 в Бердске Виктор Мысак заявил о том, что линейка пройдет только у учеников 1 и 11 классов – остальные на следующий день сядут за парты. Возмущённые родители добились того, что День знаний проведут в воскресенье. В тот же день, 23 августа, в мэрии заявили, что линейки в городе пройдут 2 сентября из-за выпадающего на первое число выходного.

Родители и учителя в области разделились на два лагеря. Первые рады тому, что смогут без проблем проводить детей в школу. Вторые недовольны, так как придётся работать в выходной.

«По своему опыту могу сказать, что линейку нужно проводить 2 сентября, а потом сразу идти на классный час. Раньше так вопрос не стоял. Я считаю, что это законный выходной, а получается, что будет длинная рабочая неделя у учителей и учеников. Да и детки могли бы ещё денек отдохнуть», – комментирует бывший учитель новосибирской школы № 32 Людмила Осипова.

Главный аргумент директора школы № 10 – нехватка места для проведения всеобщей линейки в один день. Сам Виктор Мысак комментарий дать не смог – в приёмной сообщили, что с сегодняшнего дня директор на больничном. В другой школе сказали, что недовольства со стороны учителей не было.

«У нас в школе всё нормально. Учителя у нас привыкшие, так что если сказали работать – значит, будем. Никто не жалуется по поводу выходного. Что касается работы в воскресенье – наверняка дадут отгулы потом. Мест для всех учеников хватит. Даже если есть такая проблема, то всегда можно разделить линейку на две-три группы и провести ее в один день», – комментирует директор бердской школы № 9 Вера Забелич.

Среди родителей чаще всего встречается позитивная реакция на новость.

«Хотя мои дети уже учатся в старших классах, и уже на линейку идут не с таким желанием, я считаю, что удобно проводить её в воскресенье. Не приходится брать отгул и подменяться с кем-то на работе. В прошлом году мне пришлось так делать, потому что День знаний выпал на рабочий день», – рассказала корреспонденту Сиб.фм мама учеников школы № 10 Юлия.

Однако пользователи соцсетей чаще выражают недовольство тем, что учителям придётся работать в выходной. Аналогичная реакция и у комментаторов Сиб.фм.

«Простите, конечно, но 1 сентября — это воскресенье: законный выходной у жителей нашей страны. Учителя, кстати, имеют право, как и все, на это!» – пишет читатель Сиб.фм.

Напомним, перед новым учебным годом многодетным семьям из Новосибирска выделили 30 миллионов рублей на школьную форму.