Итоги «ночной охоты» подвели новосибирские автоинспекторы

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Из-за большого количества дорожных происшествий с начала 2019 года сотрудники ДПС провели внеплановую проверку водителей в Заельцовском районе Новосибирска; по результатам рейда два автомобиля были доставлены на штрафстоянку.

Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги ранее анонсированного рейда, направленного на поимку пьяных водителей.

Поводом для проведения проверки именно в этой части города стала печальная статистика: с января этого года здесь произошло четыре аварии, виновниками которых стали нетрезвые водители. В результате этих происшествий пострадали семь человек – один из них скончался.

Профилактический рейд состоялся в ночь с 24 на 25 августа на улице Даргомыжского. Информацией о результатах рейда с Сиб.фм поделился инспектор отдела пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

«Перед выходными даже предупредили, что в этом районе будет проводиться профилактическое мероприятие по выявлению нетрезвых водителей. Всё равно — двое водителей задержаны в нетрезвом состоянии», – рассказал инспектор.

Правоохранители останавливали каждый автомобиль в течение часа после полуночи. В операции приняли участия четыре полицейских экипажа. Рейд принёс результат – в эту ночь в районе не было зарегистрировано ни одного ДТП с участием пьяных водителей. В ближайшее время сотрудники ГИБДД планируют повторить акцию.

Напомним, в августе этого года стало известно, что Госавтоинспекция усилила контроль за водителями в Новосибирске, установив продвинутые камеры видеонаблюдения.