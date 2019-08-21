IV этап Большого Сибирского Круга 2019 прошёл на Новосибирском ипподроме

ФОТО BUSINESS FM

В минувшую пятницу состоялось одно из главных событий в мире конного спорта – бега на Кубок губернатора и Гран-при бизнес-медиа «Высшая лига». Организаторами выступили первое деловое радио Business FM и журнал Status при поддержке правительства Новосибирской области. Мероприятие прошло на Новосибирском областном ипподроме, в лучших традициях высшего светского общества.

Гостей события ждали:

- Сильнейшие спортсмены и лошади Сибирского федерального округа.

- Показательные выступления.

- Яркая зрелищная программа.

- Для представителей бизнес-сообщества города была организована специальная зона с фуршетом от лучших ресторанов города. А также с розыгрышем призов от партнёров мероприятия.

В конных соревнованиях приняли участие спортсмены со всего Сибирского региона: Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края и др. Обладателем Кубка губернатора и Гран-при бизнес-медиа «Высшая лига» стал жеребец по кличке Елецк заводчика Николая Бабакова.

Без возрастных ограничений.

Генеральный партнёр мероприятия – «Открытие Брокер». Это одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, которая уже более 23 лет предоставляет доступ на российские и иностранные биржи. Безупречное качество услуг и высокая надёжность подтверждается лидирующими позициями «Открытие Брокер» в профессиональных рейтингах. Современные решения для торговли на бирже, качественная аналитика, удобное мобильное приложение и первая в России программа лояльности для инвесторов – всё это «Открытие Брокер»!

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