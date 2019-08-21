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IV этап Большого Сибирского Круга 2019 прошёл на Новосибирском ипподроме

Рубрика: афиша

27.08.2019 07:30

ФОТО BUSINESS FM

В минувшую пятницу состоялось одно из главных событий в мире конного спорта – бега на Кубок губернатора и Гран-при бизнес-медиа «Высшая лига». Организаторами выступили первое деловое радио Business FM и журнал Status при поддержке правительства Новосибирской области. Мероприятие прошло на Новосибирском областном ипподроме, в лучших традициях высшего светского общества.

Гостей события ждали:

- Сильнейшие спортсмены и лошади Сибирского федерального округа.

- Показательные выступления.

- Яркая зрелищная программа.

- Для представителей бизнес-сообщества города была организована специальная зона с фуршетом от лучших ресторанов города. А также с розыгрышем призов от партнёров мероприятия.

В конных соревнованиях приняли участие спортсмены со всего Сибирского региона: Новосибирской, Кемеровской, Томской области, Алтайского края и др. Обладателем Кубка губернатора и Гран-при бизнес-медиа «Высшая лига» стал жеребец по кличке Елецк заводчика Николая Бабакова.

Без возрастных ограничений.

Генеральный партнёр мероприятия – «Открытие Брокер». Это одна из крупнейших в России инвестиционных компаний, которая уже более 23 лет предоставляет доступ на российские и иностранные биржи. Безупречное качество услуг и высокая надёжность подтверждается лидирующими позициями «Открытие Брокер» в профессиональных рейтингах. Современные решения для торговли на бирже, качественная аналитика, удобное мобильное приложение и первая в России программа лояльности для инвесторов – всё это «Открытие Брокер»!

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Анатолий Якимов

Теги: спорт ВЫБЕРИ РАДИО Новосибирск

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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