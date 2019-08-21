Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под Новосибирском

Фото с сайта pixabay.com

Дальнобойщик попался на попытке провести красную икру и рыбу до Нового года; нарушителю грозит от трёх до семи лет тюрьмы.

Житель Владивостока не довёз огромную партию красной рыбы и икры в Казахстан. Сегодня, 26 августа прокуратура Новосибирской области сообщила об уголовном деле о контрабанде стратегически важных ресурсов.

Инцидент произошёл 8 ноября 2018 года на пропускном пункте «Павловка» в Карасукском районе. Водитель грузовика планировал вывезти в Казахстан икру горбуши и кеты массой более одной тонны и стоимостью 2,4 миллиона рублей, а также почти 20 тонн красной рыбы стоимостью более трёх миллионов рублей.

Однако, сотрудники пограничного управления ФСБ по Новосибирской области обнаружили, что икру пытаются вывезти под видом чего-то другого, а сопроводительные и санитарно-ветеринарные документы являются подложными.

Груз был задержан, а житель Владивостока попал под уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов через государственную границу. Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до семи лет, дело рассмотрит Карасукский районный суд.

Напомним, 2 августа «чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд по делу о контрабанде.