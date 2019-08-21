Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под Новосибирском

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Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под НовосибирскомРубрика: экономика, общество
26.08.2019 19:48
Фото с сайта pixabay.com
Дальнобойщик попался на попытке провести красную икру и рыбу до Нового года; нарушителю грозит от трёх до семи лет тюрьмы.
Житель Владивостока не довёз огромную партию красной рыбы и икры в Казахстан. Сегодня, 26 августа прокуратура Новосибирской области сообщила об уголовном деле о контрабанде стратегически важных ресурсов.
Инцидент произошёл 8 ноября 2018 года на пропускном пункте «Павловка» в Карасукском районе. Водитель грузовика планировал вывезти в Казахстан икру горбуши и кеты массой более одной тонны и стоимостью 2,4 миллиона рублей, а также почти 20 тонн красной рыбы стоимостью более трёх миллионов рублей.
Однако, сотрудники пограничного управления ФСБ по Новосибирской области обнаружили, что икру пытаются вывезти под видом чего-то другого, а сопроводительные и санитарно-ветеринарные документы являются подложными.
Груз был задержан, а житель Владивостока попал под уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов через государственную границу. Максимальное наказание составляет лишение свободы на срок до семи лет, дело рассмотрит Карасукский районный суд.
Напомним, 2 августа «чудо-капсулы» для похудения привели хозяйку новосибирского велнес-клуба в суд по делу о контрабанде.
Никита Манько
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Лента новостей
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