«Котёнку-циклопу» ищут хозяина в Новосибирске

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«Котёнку-циклопу» ищут хозяина в НовосибирскеРубрика: общество
26.08.2019 14:13
фото группы «Животные в добрые руки ZОО 54 Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»
Маленький чёрный котёнок с особенностью хочет найти новую семью; зверёк видит только одним глазом.
В Новосибирске маленькая кошечка Эля, которая слепа на один глаз, ищет себе новый дом. Информация об этом появилась в группе «Животные в добрые руки ZОО 54 Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Она обычный котёнок, непоседа и егоза, как и все котята её возраста. Сейчас ей примерно 2,5-3 месяца. Хорошо кушает, играет и быстро растёт», – так в сообщении описывается необычный зверёк.
В настоящее время Эля живёт в приюте и ждёт, когда новая семья примет её в свой дом и окружит любовью, несмотря на небольшой недостаток.
Напомним, 5 августа котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска.
Никита Минин
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