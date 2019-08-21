«Котёнку-циклопу» ищут хозяина в Новосибирске

фото группы «Животные в добрые руки ZОО 54 Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Маленький чёрный котёнок с особенностью хочет найти новую семью; зверёк видит только одним глазом.

В Новосибирске маленькая кошечка Эля, которая слепа на один глаз, ищет себе новый дом. Информация об этом появилась в группе «Животные в добрые руки ZОО 54 Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Она обычный котёнок, непоседа и егоза, как и все котята её возраста. Сейчас ей примерно 2,5-3 месяца. Хорошо кушает, играет и быстро растёт», – так в сообщении описывается необычный зверёк.

В настоящее время Эля живёт в приюте и ждёт, когда новая семья примет её в свой дом и окружит любовью, несмотря на небольшой недостаток.

Напомним, 5 августа котёнка с генетической мутацией нашли в мусорном баке Новосибирска.