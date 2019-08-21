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Лабрадор помог выявить рак у сотен людей

Рубрика: общество

26.08.2019 16:07

фото с сайта pixabay.com

Домашние питомцы спасли жизнь своим владельцам; животные помогли врачам вовремя диагностировать онкологическое заболевание.

Две жительницы Великобритании рассказали, как собаки спасли им жизнь, по запаху определив рак. Историями поделилось издание Daily Mirror.

Как рассказывает Эмма Стоун, сыновья Бен и Джек уговорили её забрать из приюта щенка стаффордширского бультерьера.

«Это была любовь с первого взгляда», – отметила женщина.

Собаку назвали Чарли, и щенок стал частью семьи. Когда ей исполнилось несколько месяцев, Чарли начала вести себя очень странно: собака постоянно прыгала на Эмму и прислонялась носом к её правой груди. Поначалу мать семейства, смеясь, говорила, что это из-за запаха еды, которым пропиталась футболка. Однако со сменой одежды ничего не изменилось: Чарли продолжала принюхиваться к хозяйке.

Женщина, заподозрив неладное, обратилась к врачам, которые диагностировали у неё онкологическое заболевание.

«У одной моей тёти был обнаружен рак, но я не думала, что это произойдёт и со мной», – призналась Эмма. 

После успешного лечения доктор сказал, что если бы женщина пришла позже, помочь ей уже не удалось бы. Таким образом, Чарли спасла жизнь своей хозяйке.

Подобной историей поделилась ещё одна жительница Великобритании Клэр Гест, собака которой помогла диагностировать рак на ранней стадии. Её питомец лабрадор Дейзи тоже постоянно тёрлась о грудь владелицы, сподвигнув Клэр сдать анализы в клинике. Врачи диагностировали у неё рак молочной железы. Женщина стойко прошла химиотерапию и вылечилась.

Клэр решила, что дар Дейзи должен служить на пользу обществу: собака продолжает помогать выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях. За 10 лет своей жизни она обнаружила более 550 случаев рака, за что ей вручили медаль благотворительного фонда защиты животных «Голубой крест».

Напомним, ранее учёные назвали симптомы рака поджелудочной железы.

 

Никита Минин

Теги: животные онкология

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