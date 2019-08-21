Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске

Скриншот с сайта Яндекс.Пробки

Часть домов на левом берегу Новосибирска более двух часов остаются без электричества; произошло аварийное отключение.

В Ленинском и Кировском районах Новосибирска в 14:00 произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим перестали работать светофоры на основных магистралях. По данным сайта Яндекс.Пробки, заторы образовались на улицах Ватутина, Новогодней, Блюхера, проспекте Карла Маркса, Коммунальном мосту и других.

Дополнительно ситуацию усугубили несколько дорожно-транспортных происшествий.

На сайте Новосибирскэнергосбыта сообщили, что авария будет ликвидирована оперативно.

Напомним, 13 августа жители города Оби сидели без электричества.