Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске

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Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в НовосибирскеРубрика: общество
26.08.2019 15:59
Скриншот с сайта Яндекс.Пробки
Часть домов на левом берегу Новосибирска более двух часов остаются без электричества; произошло аварийное отключение.
В Ленинском и Кировском районах Новосибирска в 14:00 произошло аварийное отключение электроэнергии. В связи с этим перестали работать светофоры на основных магистралях. По данным сайта Яндекс.Пробки, заторы образовались на улицах Ватутина, Новогодней, Блюхера, проспекте Карла Маркса, Коммунальном мосту и других.
Дополнительно ситуацию усугубили несколько дорожно-транспортных происшествий.
На сайте Новосибирскэнергосбыта сообщили, что авария будет ликвидирована оперативно.
Напомним, 13 августа жители города Оби сидели без электричества.
Анатолий Якимов
Комментарии
А где же ГИБДД? Почему не регулируют движение когда отключаются светофоры?
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