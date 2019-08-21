Незнакомцы увели из новосибирского парка 42 ребенка

скриншот и видео со страницы «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте»

Поисковики из отряда «Лиза Алерт» говорят, что это худший результат за четыре года проведения подобных акций; из 57 детей за незнакомцем ушли 42.

Новосибирский поисковый отряд «Лиза Алерт» провёл в минувшие выходные эксперимент в парке «Берёзовая роща» в Новосибирске. С согласия родителей волонтёры должны были увести детей. В мероприятии приняли участие 50 семей. Родители на какое-то время отставляли детей в одиночестве и наблюдали за их поведением. Никто не предупреждал малышей о том, что это игра и всё безопасно.

Волонтёры «Лизы Алерт» выступили в роли злодеев и, показывая малышам фотографию котёнка или рассказывая о том, что он потерялся, просили детей помочь в поисках. Дети с радостью соглашались и уходили с незнакомыми «дядями» и «тётями». Как отмечают волонтёры, часто рядом сидящие на лавочках взрослые не обращали на это никакого внимания.

Волонтёры отметили, что большинство детей знают, что ходить с чужими никуда нельзя, но и для них можно подобрать «заветные слова».

«Несколько детей после предложения сходить со мной за котёнком отвечали: "Нет, мама (папа) сказали с незнакомыми никуда не ходить", на что я говорила, мол, я же девочка, я же не могу тебя украсть. Дети вставали и шли за мной. Часто у детей представление, что украсть ребёнка может страшный большой мужик, поэтому мне они легко доверялись. В целом я в ужасе, конечно. Я не ожидала, что столько детей уйдут, да и ещё так просто», – рассказывает одна из участников акции.

Поисковики отряда признали, что эта акция показала худшие за четыре года результаты – из 57 детей в возрасте от шести до девяти лет на поиски котёнка не отправились только 15 человек.

Поисковики выложили в сеть ужасающий ролик: посмотрите и берегите своих детей, научите их не доверять незнакомцам.

Напомним, 15 августа пропавший на двое суток в лесу под Омском трёхлетний Коля Бархатов был найден живым.