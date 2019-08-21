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Новосибирские экстремалы растопили 30 тонн снега на набережной

Рубрика: общество

26.08.2019 07:54

Фото автора

Три сотни сноубордистов, скейтеров, адептов BMX и уличных танцоров устроили самый крупный фестиваль экстремального спорта в Новосибирске. О планах по развитию площадок рассказал 25 августа министр образования Новосибирской области.

Ежегодный фестиваль «Врывайся» второй раз стал событием дня на Михайловской набережной в Новосибирске. Основной упор был сделал на экстремальный спорт – ради этого Федерация экстремального спорта Новосибирской области перенесла почти целый скейт-парк для катания на BMX. Здесь же работала мобильная площадка для соревнований по воркауту. 

 

Новосибирские скейтбордисты устроили «трюки за триста», раздавая деньги за успешное выступление любому, у кого есть скейтборд. 

Самыми массовыми стали соревнования по уличным танцам – больше ста человек смотрели номера сибирских спортсменов и судейские баттлы от исполнителей российского уровня. Танцевальные флешмобы стали мегапопулярны в Instagram, а начинающие блогеры активно повторяют движения в Tik Tok, но такой «хайп» не развивает искусство и культуру уличного танца.      

«В номинации All styles победил Армен Аветян, он чемпион Сибири по хип-хопу и хаусу. Было много достойных претендентов, но баттл – это как "русская рулетка", многое решает импровизация. Многие сейчас пытаются стать знаменитыми, повторяя за уличными танцорами в TikTok и Like, но я не вижу смысла выкладывать свои видео, чтобы дети их "лайкали". Это не пропаганда культуры уличных танцев, только если выйти на улицу, постелить линолеум и включить бумбокс. Я за то, чтобы это было вживую – а то, что ты видишь за 10-15 секунд в TikTok, не меняет мировоззрение. Люди приходят на баттлы, чтобы смотреть и учиться», – рассказал чемпион Сибири по electro, организатор площадки Илья Бабич.

Главной фишкой фестиваля стал привет от зимы посреди августовской жары – для сноубордической трассы организаторы привезли 30 тонн снега. Возможность показать своё умение за три месяца до начала сезона привлекла спортсменов школы олимпийского резерва, сноубордистов из Тюмени, Томска, Москвы, а также профессиональных райдеров: Сергея Зюка, Александра Моисеева, Дмитрия Винника и других. 

По словам организатора Артёма Орлова, уже 10 лет сноубордисты ежегодно привозят снег летом, чтобы удивить людей и самим насладиться любимым видом спорта. Спонсорами целой фуры с искусственным снегом стали бордшоп «Сквот», компания Joint Snowboards и так далее.   

Дефицит скейт-парков в Новосибирске – одна из самых актуальных тем среди экстремалов, и министерство образования вместе с федерацией экстремальных видов спорта региона старается создать такие площадки в каждом районе Новосибирской области. В ближайших планах открыть больше экстремальных секций в центре молодёжи «Альтаир» и развивать летние открытые площадки.

«Крытых площадок для занятий экстремальным спортом в Новосибирске довольно мало, они небольшие, но они есть. Пока у нас есть только мысли, без конкретных расчётов, но мы будем работать в этом направлении. На фестиваль приехали ребята из других регионов, а значит, экстремалы активно ищут новые площадки, и мы должны создавать их. Тем самым мы отвлекаем молодых ребят от уличных нехороших забав и даём возможность проявить себя. Некоторые выступления по-настоящему завораживают, это очень круто, спортивно и серьёзно», – сообщил Сиб.фм министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

Напомним, 31 августа будущее новосибирского скейтбординга представят на акции «Посади своё дерево».  

Никита Манько

Теги: экстрим танцы фестивали молодёжь

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В России предложили не считать пиво алкоголем

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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