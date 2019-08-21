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Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти

Рубрика: экономика

26.08.2019 18:26

Фото с сайта pixabay.com

Бывший индивидуальный предприниматель переехал в Поволжье ради возрождения птицефабрики; предприятие заказало новую линию оборудования из Голландии.

Владелец Татарского мясокомбината в Новосибирской области Антон Симушин взял в аренду помещение обанкротившейся «Тольяттинской птицефабрики». Инвестор планирует возродить некогда одну из крупнейших птицефабрик Самарской области, сообщило 26 августа «Самарское обозрение».

Тольяттинская птицефабрика была открыта в 1973 году, в лучшие годы на предприятии трудились более тысячи человек. Однако в августе 2019 года предприятие прекратило работу из-за банкротства, кредиторы заявили требования более 337 миллионов рублей. Банкротство Тольяттинской птицефабрики и провал развития Сергиевской птицефабрики спровоцировали кризис в производстве мяса птицы в регионе.

«Наша цель восстановить работу ТПФ, все силы и ресурсы брошены на подготовку к зимнему периоду и запуску предприятия. Для этого реконструируем систему отопления, готовим водоснабжение, прокладываем новые пластиковые трубы на всей территории ТПФ, приводим оборудование в порядок», – сообщил «Самарскому обозрению» Антон Симушин.

СМИ называют Симушина главным бенефициаром Татарского мясокомбината в Новосибирской области. Новосибирская компания ООО «Красный 11» взяла в аренду имущество птицефабрики, а в апреле 2019 года сменила юридический адрес на площадку Тольяттинской птицефабрики.

Новый арендатор уже начал гасить долги предыдущего собственника по зарплате, инвестировав более 400 тысяч рублей. Однако общий долг перед бывшими работниками оценивается в 32 миллиона рублей. После запуска новосибирский инвестор сможет трудоустроить более 200 человек.

Напомним, 20 августа новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей.

Никита Манько

Теги: экономика инвестиции банкротство сельское хозяйство

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сегодня 20:20 Общество 0 Коммент.

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сегодня 19:48 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти

сегодня 18:26 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы жалуются на сбои программы «Сбербанк Онлайн»

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей

сегодня 18:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:52 Общество 0 Коммент.

Три человека пострадали в жёстком ДТП в Бердске

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сегодня 17:04 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

День знаний в воскресенье: учителя недовольны, родители рады

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Лабрадор помог выявить рак у сотен людей

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 1 Коммент.

Итоги «ночной охоты» подвели новосибирские автоинспекторы

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо

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Видео: люди на полном ходу выпали из автобуса в Красноярске

сегодня 13:31 Хроника 0 Коммент.

Улицу в центре Новосибирска перекопают пятый раз за лето

сегодня 11:41 Авто 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк будет закрываться на час раньше

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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