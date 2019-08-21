Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти

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Бывший индивидуальный предприниматель переехал в Поволжье ради возрождения птицефабрики; предприятие заказало новую линию оборудования из Голландии.

Владелец Татарского мясокомбината в Новосибирской области Антон Симушин взял в аренду помещение обанкротившейся «Тольяттинской птицефабрики». Инвестор планирует возродить некогда одну из крупнейших птицефабрик Самарской области, сообщило 26 августа «Самарское обозрение».

Тольяттинская птицефабрика была открыта в 1973 году, в лучшие годы на предприятии трудились более тысячи человек. Однако в августе 2019 года предприятие прекратило работу из-за банкротства, кредиторы заявили требования более 337 миллионов рублей. Банкротство Тольяттинской птицефабрики и провал развития Сергиевской птицефабрики спровоцировали кризис в производстве мяса птицы в регионе.

«Наша цель восстановить работу ТПФ, все силы и ресурсы брошены на подготовку к зимнему периоду и запуску предприятия. Для этого реконструируем систему отопления, готовим водоснабжение, прокладываем новые пластиковые трубы на всей территории ТПФ, приводим оборудование в порядок», – сообщил «Самарскому обозрению» Антон Симушин.

СМИ называют Симушина главным бенефициаром Татарского мясокомбината в Новосибирской области. Новосибирская компания ООО «Красный 11» взяла в аренду имущество птицефабрики, а в апреле 2019 года сменила юридический адрес на площадку Тольяттинской птицефабрики.

Новый арендатор уже начал гасить долги предыдущего собственника по зарплате, инвестировав более 400 тысяч рублей. Однако общий долг перед бывшими работниками оценивается в 32 миллиона рублей. После запуска новосибирский инвестор сможет трудоустроить более 200 человек.

Напомним, 20 августа новосибирские власти предложили инвесторам сэкономить 5 миллиардов рублей.