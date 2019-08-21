Новосибирский зоопарк будет закрываться на час раньше

Фото Анна Новикова

Зоопарк перешел на осенний режим работы; зимой время посещения сократится ещё раз.

С 26 августа двери зоопарка будут открыты с 9:00 до 21:00. Сообщение об изменении режима работы опубликовано в официальной группе «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 26 августа.

«Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», – говорится в сообщении.

С июня зоопарк работал до 22:00. Теперь он перешёл на осенний режим, а зимой из-за сокращения светового дня и вовсе будет закрываться в 18:00.

Напомним, в августе дальневосточным котятам в новосибирском зоопарке подарили новый домик.