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Новосибирский зоопарк будет закрываться на час раньше

Рубрика: общество

26.08.2019 11:19

Фото Анна Новикова

Зоопарк перешел на осенний режим работы; зимой время посещения сократится ещё раз. 

С 26 августа двери зоопарка будут открыты с 9:00 до 21:00. Сообщение об изменении режима работы опубликовано в официальной группе «Новосибирский зоопарк» в соцсети «ВКонтакте» сегодня, 26 августа. 

«Кассы зоопарка прекращают свою работу в 20:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход», – говорится в сообщении. 

С июня зоопарк работал до 22:00. Теперь он перешёл на осенний режим, а зимой из-за сокращения светового дня и вовсе будет закрываться в 18:00. 

Напомним, в августе дальневосточным котятам в новосибирском зоопарке подарили новый домик. 

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирский зоопарк Новосибирск

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Предложить новость

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Незнакомцы увели из новосибирского парка 42 ребенка

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:41 Авто 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк будет закрываться на час раньше

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Пассажиры около суток ждут вылета до Анапы

сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Женщина на «Ниссане» сбила пешехода на зебре

сегодня 09:54 Хроника 0 Коммент.

Видео: Норди и Шайна всё ещё спят вместе с мамой

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске: последний день лета

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

Новосибирские экстремалы растопили 30 тонн снега на набережной

сегодня 07:54 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» обыграл на выезде барнаульское «Динамо»

вчера 22:00 Общество 0 Коммент.

Фотосессия, зарвавшийся водитель и обмелевшая Обь – итоги недели Сиб.фм

вчера 18:00 Общество 0 Коммент.

В регионах России продолжают тушить природные пожары

вчера 17:50 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пострадало несколько автомобилей из-за неосвещённых бетонных блоков

вчера 14:06 Общество 0 Коммент.

В ДТП под Новосибирском погиб 35-летний мужчина

вчера 13:51 Хроника 0 Коммент.

Автомобиль Яндекс.Такси в Новосибирске врезался в «ГАЗель»

вчера 13:08 Хроника 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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