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Новосибирцы жалуются на сбои программы «Сбербанк Онлайн»

Рубрика: общество

26.08.2019 18:12

Фото с сайта Сбербанка

Пользователи сообщили, что не могут войти в систему; также некоторые утверждают, что не могут перевести деньги.

Пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои в работе приложения, сообщил сегодня, 26 августа, портал Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, много жалоб на сбои поступало из Новосибирска и других крупных городов России, включая столицу.

70 % пользователей не могли даже войти в систему, в то время как 20 % сообщили о сбое всех сервисов, а 10 % не могли перевести деньги.

Напомним, в июле 2019 года пользователи Facebook и Instagram не могли войти в соцсети несколько часов.

 

Дарья Мелехова

Теги: Россия Сбербанк деньги Новосибирск

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сегодня 19:48 Экономика 0 Коммент.

Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти

сегодня 18:26 Экономика 0 Коммент.

Новосибирцы жалуются на сбои программы «Сбербанк Онлайн»

сегодня 18:12 Общество 0 Коммент.

У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей

сегодня 18:09 Общество 0 Коммент.

Одноглазую щуку-гиганта выловили сибиряки в Оби

сегодня 17:52 Общество 0 Коммент.

Три человека пострадали в жёстком ДТП в Бердске

сегодня 17:13 Хроника 0 Коммент.

«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы из-за строительства детского сада

сегодня 17:04 Общество 0 Коммент.

Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»

сегодня 16:42 Общество 0 Коммент.

День знаний в воскресенье: учителя недовольны, родители рады

сегодня 16:31 Общество 0 Коммент.

Лабрадор помог выявить рак у сотен людей

сегодня 16:07 Общество 0 Коммент.

Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске

сегодня 15:59 Общество 1 Коммент.

Итоги «ночной охоты» подвели новосибирские автоинспекторы

сегодня 14:02 Общество 0 Коммент.

В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Видео: люди на полном ходу выпали из автобуса в Красноярске

сегодня 13:31 Хроника 0 Коммент.

Улицу в центре Новосибирска перекопают пятый раз за лето

сегодня 11:41 Авто 0 Коммент.

Новосибирский зоопарк будет закрываться на час раньше

сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Пассажиры около суток ждут вылета до Анапы

сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

Следующим агентом 007 может стать женщина

15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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