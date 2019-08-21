Новосибирцы жалуются на сбои программы «Сбербанк Онлайн»

Фото с сайта Сбербанка

Пользователи сообщили, что не могут войти в систему; также некоторые утверждают, что не могут перевести деньги.

Пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои в работе приложения, сообщил сегодня, 26 августа, портал Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.

По данным сервиса, много жалоб на сбои поступало из Новосибирска и других крупных городов России, включая столицу.

70 % пользователей не могли даже войти в систему, в то время как 20 % сообщили о сбое всех сервисов, а 10 % не могли перевести деньги.

Напомним, в июле 2019 года пользователи Facebook и Instagram не могли войти в соцсети несколько часов.