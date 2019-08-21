Лента новостейПредложить новость
Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети
Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под Новосибирском
Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти
У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей
Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»
Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске
В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Новосибирцы жалуются на сбои программы «Сбербанк Онлайн»Рубрика: общество
26.08.2019 18:12
Фото с сайта Сбербанка
Пользователи сообщили, что не могут войти в систему; также некоторые утверждают, что не могут перевести деньги.
Пользователи сервиса «Сбербанк Онлайн» пожаловались на сбои в работе приложения, сообщил сегодня, 26 августа, портал Downdetector, который следит за работой популярных интернет-ресурсов.
По данным сервиса, много жалоб на сбои поступало из Новосибирска и других крупных городов России, включая столицу.
70 % пользователей не могли даже войти в систему, в то время как 20 % сообщили о сбое всех сервисов, а 10 % не могли перевести деньги.
Напомним, в июле 2019 года пользователи Facebook и Instagram не могли войти в соцсети несколько часов.
Дарья Мелехова
Комментарии
Лента новостей
Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети
Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под Новосибирском
Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти
У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей
Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»
Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске
В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Карты под контролем
С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...
Как получить возможность снизить затраты на расчётно-кассовое обслуживание
Способы э...
Новости по теме
Популярное