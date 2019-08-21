Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети

Скриншот с канала YouTube

Две маленькие певицы посвятили песни папе и маме; один из предыдущих клипов Макса Вертиго про дочку дальнобойщика набрал более 20 миллионов просмотров.

Юные новосибирские певицы покоряют YouTube трогательными песнями про своих родителей. Сегодня, 26 августа в академии Игоря Крутого в Новосибирске рассказали о последних премьерах исполнительниц.

Девятилетняя Дарья Тарханова посвятила музыкальный клип «Самый преданный герой» любимому папе. Новосибирский композитор Максим Вертиго помог написать музыку и слова для песни, а клип был снят с помощью компании Expressive films. Музыкальный сюрприз «папиной дочки» поразил отца-бизнесмена.

«По запросу академия работает с авторским материалом, и у нас была задача отразить историю их взаимоотношений семьи. Дарья Тарханова ещё в начале своего творческого пути, но за 11 месяцев уже активно развивается как юная звёздочка, ездила в Ялту на детскую «Новую волну», участвовала в детских модельных показах», – сообщила арт-директор Академии Игоря Крутого в Новосибирске, Екатерина Шипилова.

Юная вокалистка Пелагея Королёва спела в клипе «Мамочка», посвятив его личной трогательной истории мамы и дочери. Автором песни выступила Екатерина Сазыкина. Съёмки клипа проводились в Праге, столице Чехии, с ее изысканной архитектурой, красивейшими уголками и старинными улочками.

«Ещё в 2016 году наша юная студентка дебютировала с клипом «Папа, я скучаю», в котором рассказана история дальнобойщика и его дочери. Видео набрало более 20 миллионов просмотров, нас заметила крупная московская издательская компания, и если состоится сотрудничество – многие песни детей будут попадать в музыкальные чарты в стране», – уверена Екатерина Шипилова.

«Песня под ключ» обходится родителям детей в несколько десятков тысяч рублей, но включая написание текста, музыки, запись, мастеринг и так далее это обходится в трое дешевле, чем в Москве. Съёмки профессионального клипа требуют ещё 60 тысяч рублей, уточнили в академии.

Напомним, 30 июля Игорь Крутой получил в подарок песню от хора талантов Новосибирска на юбилей.