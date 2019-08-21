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Восемь дней новогодних каникул ждут россиян в 2020 году

14.07.2019 Общество 0 Коммент.

Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети

Рубрика: общество, культура

26.08.2019 20:20

Скриншот с канала YouTube

Две маленькие певицы посвятили песни папе и маме; один из предыдущих клипов Макса Вертиго про дочку дальнобойщика набрал более 20 миллионов просмотров. 

Юные новосибирские певицы покоряют YouTube трогательными песнями про своих родителей. Сегодня, 26 августа в академии Игоря Крутого в Новосибирске рассказали о последних премьерах исполнительниц.

Девятилетняя Дарья Тарханова посвятила музыкальный клип «Самый преданный герой» любимому папе. Новосибирский композитор Максим Вертиго помог написать музыку и слова для песни, а клип был снят с помощью компании Expressive films. Музыкальный сюрприз «папиной дочки» поразил отца-бизнесмена.

«По запросу академия работает с авторским материалом, и у нас была задача отразить историю их взаимоотношений семьи. Дарья Тарханова ещё в начале своего творческого пути, но за 11 месяцев уже активно развивается как юная звёздочка, ездила в Ялту на детскую «Новую волну», участвовала в детских модельных показах», – сообщила арт-директор Академии Игоря Крутого в Новосибирске, Екатерина Шипилова. 

Юная вокалистка Пелагея Королёва спела в клипе «Мамочка», посвятив его личной трогательной истории мамы и дочери. Автором песни выступила Екатерина Сазыкина. Съёмки клипа проводились в Праге, столице Чехии, с ее изысканной архитектурой, красивейшими уголками и старинными улочками.

«Ещё в 2016 году наша юная студентка дебютировала с клипом «Папа, я скучаю», в котором рассказана история дальнобойщика и его дочери. Видео набрало более 20 миллионов просмотров, нас заметила крупная московская издательская компания, и если состоится сотрудничество – многие песни детей будут попадать в музыкальные чарты в стране», – уверена Екатерина Шипилова.

«Песня под ключ» обходится родителям детей в несколько десятков тысяч рублей, но включая написание текста, музыки, запись, мастеринг и так далее это обходится в трое дешевле, чем в Москве. Съёмки профессионального клипа требуют ещё 60 тысяч рублей, уточнили в академии.

Напомним, 30 июля Игорь Крутой получил в подарок песню от хора талантов Новосибирска на юбилей.

Никита Манько

Теги: семьи музыка дети соцсети

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Лента новостей

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Путь до «Родников» и пробки сократят дорожники Новосибирска

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Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети

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Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год

16.07.2019 Экономика 0 Коммент.

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15.07.2019 Культура 0 Коммент.

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