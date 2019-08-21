Одноглазую щуку-гиганта выловили сибиряки в Оби

фото пользователя ПавелПро на портале FishingSib

Рыбакам чудом удалось поймать огромную 11-килограммовую щуку; в борьбе за свою жизнь она сломала удочку.

Сибирские рыбаки поймали гигантскую 11-килограммовую щуку в Оби. Фотографиями своего трофея мужчины поделились на портале FishingSib.

«Только приехал с Томской области, много исследовали водной глади, за 5 дней проехали на моторе порядка 700-800 км, рыба была не первостепенной целью, хотелось затронуть районы, где никогда не был», — пишет Павел, один из рыбаков (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

По словам рыбака, между человеком и рыбой разыгралась нешуточная схватка. Огромная щука боролась за свою жизнь и своим последним рывком сломала удочку мужчины.

«Либо мы, либо она», — признаётся Павел.

Рыбину пришлось убить, иначе бы не получилось вытащить её на берег.

Напомним, 23 августа стало известно, что омич отпустил большую щуку обратно в реку.