Одноглазую щуку-гиганта выловили сибиряки в Оби

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Одноглазую щуку-гиганта выловили сибиряки в ОбиРубрика: общество
26.08.2019 17:52
фото пользователя ПавелПро на портале FishingSib
Рыбакам чудом удалось поймать огромную 11-килограммовую щуку; в борьбе за свою жизнь она сломала удочку.
Сибирские рыбаки поймали гигантскую 11-килограммовую щуку в Оби. Фотографиями своего трофея мужчины поделились на портале FishingSib.
«Только приехал с Томской области, много исследовали водной глади, за 5 дней проехали на моторе порядка 700-800 км, рыба была не первостепенной целью, хотелось затронуть районы, где никогда не был», — пишет Павел, один из рыбаков (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
По словам рыбака, между человеком и рыбой разыгралась нешуточная схватка. Огромная щука боролась за свою жизнь и своим последним рывком сломала удочку мужчины.
«Либо мы, либо она», — признаётся Павел.
Рыбину пришлось убить, иначе бы не получилось вытащить её на берег.
Напомним, 23 августа стало известно, что омич отпустил большую щуку обратно в реку.
Никита Минин
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