От «ГАЗели» ничего не осталось: в Алтайском крае водитель чудом выжил в тройном ДТП

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От «ГАЗели» ничего не осталось: в Алтайском крае водитель чудом выжил в тройном ДТПРубрика: проиcшествия
26.08.2019 17:54
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
«ГАЗель» столкнулась с Renault Logan и отлетела в грузовик DAF; мужчину доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту серьёзного ДТП, произошедшего утром 26 августа в Заринском районе Алтайского края, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.
По предварительным данным, инициировал аварию водитель Renault Logan: 58-летний мужчина двигался по трассе Мартыново – Тогул – Залесово». На девятом километре дороги около 8:20 автомобилист столкнулся с «ГАЗелью» при попытке обгона. В результате столкновения «ГАЗель» отлетела в сторону и врезалась в грузовой автомобиль DAF.
При ударе водитель «ГАЗели» получил серьёзные травмы и лишь чудом выжил. С места аварии его госпитализировали медики.
Как видно на фото, сделанных очевидцами, от автомобиля пострадавшего почти ничего не осталось – машина лишилась передних колёс, а деформированная кабина приняла треугольные очертания.
По чьей вине произошло ДТП – предстоит выяснить инспекторам.
Напомним, сегодня днём три человека пострадали в жёстком ДТП в Бердске.
Александр Шпак
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