Парашютисты нарисовали ромб в воздухе над Новосибирском

Фото из группы «Прыжки с парашютом в Новосибирске "Небо54"» в социальной сети «ВКонтакте»

Новосибирцы в специальных костюмах прыгнули с высоты в четыре километра и нарисовали в воздухе геометрическую фигуру.

Парашютисты в костюмах-крыльях нарисовали ромб над Новосибирском на аэродроме Мочище. Об этом сообщили 26 августа в группе «Прыжки с парашютом в Новосибирске "Небо54"» в социальной сети «ВКонтакте». Также в сообществе появился видеоролик с прыжком.

Четыре новосибирца в специальных костюмах wingsuit прыгнули с высоты в четыре тысячи метров и нарисовали в воздухе геометрическую фигуру в виде ромба.

Отметим, что костюмы wingsuit – своего рода летательный аппарат, который позволяет специалистам передвигаться горизонтально со скоростью от 160 до 170 километров в час и, соответственно, упрощает выполнение некоторых трюков.

Напомним, в июле 2019 года трюк в новосибирском небе на высоте 600 метров пара экстремалов провела без страховки.