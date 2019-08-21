Парашютисты нарисовали ромб в воздухе над Новосибирском

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Парашютисты нарисовали ромб в воздухе над НовосибирскомРубрика: общество
27.08.2019 07:11
Фото из группы «Прыжки с парашютом в Новосибирске "Небо54"» в социальной сети «ВКонтакте»
Новосибирцы в специальных костюмах прыгнули с высоты в четыре километра и нарисовали в воздухе геометрическую фигуру.
Парашютисты в костюмах-крыльях нарисовали ромб над Новосибирском на аэродроме Мочище. Об этом сообщили 26 августа в группе «Прыжки с парашютом в Новосибирске "Небо54"» в социальной сети «ВКонтакте». Также в сообществе появился видеоролик с прыжком.
Четыре новосибирца в специальных костюмах wingsuit прыгнули с высоты в четыре тысячи метров и нарисовали в воздухе геометрическую фигуру в виде ромба.
Отметим, что костюмы wingsuit – своего рода летательный аппарат, который позволяет специалистам передвигаться горизонтально со скоростью от 160 до 170 километров в час и, соответственно, упрощает выполнение некоторых трюков.
Напомним, в июле 2019 года трюк в новосибирском небе на высоте 600 метров пара экстремалов провела без страховки.
Дарья Мелехова
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