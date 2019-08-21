Пассажиры около суток ждут вылета до Анапы

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Авиакомпания «Якутия» по техническим причинам задержала вылет рейса R3-469 Якутск – Омск – Анапа; причиной стало позднее прибытие самолёта в аэропорт вылета.

Около суток ждут своего вылета в Анапу пассажиры рейса R3-469. По расписанию самолёт должен был отправиться еще 25 августа в 12:15. Однако по техническим причинам борт вылетел только сегодня из Якутска в 6:47. Час назад Boing-737-800 совершил посадку в транзитном аэропорту Омска, чтобы произвести дозаправку.

По данным сайта Flightradar24, этот же борт должен выполнить и обратный рейс Анапа – Омск – Якутск.

Пассажирам задерживающихся рейсов в Омске и Анапе предоставили все положенные услуги: горячее питание и места в гостинице.

Напомним, 10 июля пассажиры авиакомпании «Якутия» ожидали транзитного рейса Якутск – Новосибирск – Екатеринбург в Толмачёво более восьми часов.