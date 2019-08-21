Пикет против массового выселения семей военных провели в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Пашино» соцсети «ВКонтакте»

В Пашине прошла акция протеста против выселения военных пенсионеров; на пикет пришли более ста человек.

Более сотни человек пришли на пикет в Пашине, чтобы поддержать бывших военнослужащих, которых хотят выселить на улицу. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Пашино» в социальной сети «ВКонтакте».

Санкционированный митинг проходил с 14 до 16 на площади у стелы на улице Лейтенанта Амосова. Многие принесли плакаты с громкими лозунгами.

«Пикет посвящён выселению семей с детьми , стариков — пенсионеров , инвалидов , больных , на улицу без предоставления другого жилья ! Инициатор выселения Министерство обороны России ! Приходите на митинг ! Поддержите своих бывших соседей , друзей , знакомых и просто людей!» – писала на своей странице участница мероприятия Наталья Романова (пунктуация и орфография сохранены, – прим. Сиб.фм).

Служебные квартиры принадлежат Министерству обороны. По словам юриста Елены Даниловой, чиновники бьют по самым незащищённым людям, которые не могут пойти и дослужить несколько месяцев до законного получения жилья.

Напомним, 20 августа стало известно, что в Новосибирске более 150 семей бывших военных могут выселить на улицу.