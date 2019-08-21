Погода в Новосибирске: последний день лета

фото СИБ.ФМ

Тёплая и ясная погода ожидается 26 августа в Новосибирске; синоптики обещают, что обойдётся без дождей.

Лето не сдаётся без боя: идеальное начало новой рабочей недели ожидает жителей Новосибирска 26 августа. Сегодняшнее утро встретит жителей города ясным небом без единого облачка. Метеорологи предсказывают, что осадков в столице Сибири не предвидится.

Согласно данным сайта Gismeteo, утром на улице будет немного прохладно, столбик термометра будет колебаться около отметки +15 градусов. Однако днём воздух прогреется до +24...+26. Это говорит о том, что лето не торопится покидать Новосибирск, и у жителей города ещё есть шанс насладиться тёплой погодой. К вечеру похолодает до +19 градусов, ночью же столбик термометра опустится до +14.

Ветер в понедельник дует южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет держаться отметки 749 миллиметров ртутного столба.

Если верить метеорологам, это последний солнечный день лета. Уже завтра в Новосибирск вернутся дожди, которые будут идти вплоть до 1 сентября.

Напомним, ранее Сиб.фм писал, что синоптики обещали дожди по ночам в выходные в Новосибирске.