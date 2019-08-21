Протаранил чужой гараж на минивэне житель Новосибирска

фото из группы «спасатели МАСС» соцсети «ВКонтакте»

В Кировском районе Новосибирска водитель иномарки Honda столкнулся с внедорожником Infiniti QX56 и отлетел в железный гараж; авто пробило железные ворота и «припарковалось» внутри.

Сотрудники МАСС вызволили из «плена» водителя минивэна Honda, сообщает пресс-служба организации на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По предварительным данным спасателей, вчера в Кировском районе Новосибирска на улице Оловозаводской произошло ДТП, в результате которого пострадал один из водителей: автомобиль Honda поворачивал на парковку, после чего ехавший на большой скорости внедорожник Infiniti вскользь задел минивэн – Honda отлетела в чужой гараж и пробила ворота, а внедорожник врезался в дерево.

Вскоре на место приехали спасатели, врачи и сотрудники полиции. Водитель «Хонды» получил в результате ДТП неопасные для жизни травмы, но отказался от медицинской помощи.

Напомним, 25 августа в ДТП под Новосибирском погиб 35-летний мужчина.