Путь до «Родников» и пробки сократят дорожники Новосибирска

Скриншот с сайта Google Maps, июнь 2018

Улицу Объединения расширят на четыре полосы; скоростной участок решит проблему с пробками.

Проект реконструкции и продления улицы Георгия Колонды заказали в мэрии Новосибирска. Аукцион с максимальной стоимостью почти в 13 миллионов рублей появился на сайте госзакупок 23 августа.

В описании объекта сказано, что подрядчик должен построить четырёхполосную асфальтовую дорогу, соединяющую улицы Объединения и Георгия Колонды в два этапа. Участок дороги будет «скоростным» из-за отсутствия светофоров и включает в себя расширение улица Объединения до четырёх полос – вплоть до здания на Объединения, 11.

Новая дорога пройдёт по берегу небольшой речки 2-я Ельцовка, проект потребует изменения русла и реконструкцию водопропускных труб.

По замыслу городских властей, участок новой дороги призван избавить жителей «Родников» от пробок на перекрёстке с Окружной. Ранее, в мае 2018 года мэрия Новосибирска сообщала о планах соединить две улицы, работы обещали закончить через полгода.

Напомним, 12 августа ремонтировавшего соломой новосибирскую дорогу мастера уволили, а саму дорогу отремонтировали по нормам.