Пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске

Скриншот видео на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Маленький ребёнок пострадал во время семейной ссоры в Октябрьском районе Новосибирска; мать использовала его вместо щита.

Драка между мужчиной и женщиной произошла в магазине на улице Пешеходной. Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошёл перед закрытием торговой точки.

В зал вошла женщина с разбитыми губами и маленьким ребёнком на руках. Она попросила дать воды и вызвать полицию, объяснив, что её избил муж. Через некоторое время в магазине появился мужчина с обнажённым торсом. Он сразу же напал на женщину, которая использовала ребёнка вместо щита.

Сотрудники магазина вызвали полицию. Когда полицейский попытался разнять дерущихся, супруги начали кидаться на него.

«Всё это время ребёнок был на руках у этой гражданки. Она с ним падала на асфальт, прикрывалась и кидалась в драку. Ребёнок просто не мог уже плакать и хрипел. На голове у него была гематома», – написали очевидцы драки.

Они также сообщили, что зачинщики драки были в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские забрали мужчину в отделение, женщина вызвала попутку и уехала вместе с ребёнком.

Напомним, 6 июля в Новосибирске произошла массовая драка с семейной парой.