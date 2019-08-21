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Пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

26.08.2019 10:09

Скриншот видео на странице группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте»

Маленький ребёнок пострадал во время семейной ссоры в Октябрьском районе Новосибирска; мать использовала его вместо щита.

Драка между мужчиной и женщиной произошла в магазине на улице Пешеходной. Как рассказал подписчик группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», инцидент произошёл перед закрытием торговой точки.

В зал вошла женщина с разбитыми губами и маленьким ребёнком на руках. Она попросила дать воды и вызвать полицию, объяснив, что её избил муж. Через некоторое время в магазине появился мужчина с обнажённым торсом. Он сразу же напал на женщину, которая использовала ребёнка вместо щита. 

Сотрудники магазина вызвали полицию. Когда полицейский попытался разнять дерущихся, супруги начали кидаться на него.

«Всё это время ребёнок был на руках у этой гражданки. Она с ним падала на асфальт, прикрывалась и кидалась в драку. Ребёнок просто не мог уже плакать и хрипел. На голове у него была гематома», – написали очевидцы драки.

Они также сообщили, что зачинщики драки были в состоянии алкогольного опьянения. Когда полицейские забрали мужчину в отделение, женщина вызвала попутку и уехала вместе с ребёнком.

Напомним, 6 июля в Новосибирске произошла массовая драка с семейной парой.

 

Анатолий Якимов

Теги: полиция Новосибирск драка

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сегодня 11:06 Общество 0 Коммент.

Пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске

сегодня 10:09 Хроника 0 Коммент.

Женщина на «Ниссане» сбила пешехода на зебре

сегодня 09:54 Хроника 0 Коммент.

Видео: Норди и Шайна всё ещё спят вместе с мамой

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске: последний день лета

сегодня 08:18 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:06 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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