Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВД

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Самые угоняемые автомобили в Новосибирской области назвали в МВДРубрика: общество
26.08.2019 15:13
Фото с сайта hyundai.ru
Автоворы чаще всего действуют в Искитимском и Новосибирском районах; в Новосибирске за полугодие было угнано 136 автомобилей.
В Новосибирской области снижение количества угонов легковых автомобилей. В первом полугодии было угнано всего 265 машин, это на 3,5 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит РБК со ссылкой на ГУ МВД России по Новосибирской области.
Чаще всего угоняли автомобили в Искитимском и Новосибирском районах — 17 и 12 случаев соответственно. В Новосибирске чаще всего автоворы действовали в Ленинском, Октябрьском и Заельцовском районах – 36, 19 и 18 угонов.
В МВД отметили, что автомобили Toyota, которые раньше были популярны у угонщиков, в этом году заняли всего лишь третье место. Самыми угоняемыми машинами стали Huyndai Solaris и Huyndai ix35, на втором месте – KIA Sportage.
Шансы вернуть угнанный автомобиль равен 50 %. По сообщению МВД, доля расследованных краж составляет в Новосибирской области 52,4 %, в столице региона – 20,7 %.
Напомним, 10 мая пьяная девушка угнала автомобиль у подруги.
Анатолий Якимов
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