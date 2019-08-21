Шантажировала ребёнком: житель Югры вывез в лес и убил экс-супругу

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После развода супруга оставила ребёнка отцу; чуть позже женщина стала вымогать у бывшего мужа деньги, угрожая отнять ребёнка.

Суд вынес приговор местному жителю Ханты-Мансийского автономного округа, обвинённому в убийстве бывшей жены, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.

Как выяснили следователи, конфликт между обвиняемым и его жертвой произошёл сразу после развода – женщина отдала ребёнка на воспитание отца, но на протяжении двух лет выманивала из него деньги, угрожая подать заявление в суд об изменении своего решения.

Так, всего ей удалось получить от бывшего супруга более 500 тысяч рублей. В сентябре 2018 года женщина вновь стала требовать деньги по отработанной схеме, однако на сей раз план не сработал – мужчина заманил бывшую в лес и убил.

Когда тело было обнаружено и правоохранители вышли на след подозреваемого, убийца полностью признал свою вину. Сургутский районный суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Наличие маленьких детей, а также преступное поведение их матери было признано смягчающими обстоятельствами во время вынесения приговора.

Напомним, в августе этого года пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске.