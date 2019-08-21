Шантажировала ребёнком: житель Югры вывез в лес и убил экс-супругу

Лента новостейПредложить новость
Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети
Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под Новосибирском
Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти
У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей
Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»
Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске
В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Шантажировала ребёнком: житель Югры вывез в лес и убил экс-супругуРубрика: проиcшествия
26.08.2019 16:36
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
После развода супруга оставила ребёнка отцу; чуть позже женщина стала вымогать у бывшего мужа деньги, угрожая отнять ребёнка.
Суд вынес приговор местному жителю Ханты-Мансийского автономного округа, обвинённому в убийстве бывшей жены, сообщает пресс-служба окружного СУ СКР.
Как выяснили следователи, конфликт между обвиняемым и его жертвой произошёл сразу после развода – женщина отдала ребёнка на воспитание отца, но на протяжении двух лет выманивала из него деньги, угрожая подать заявление в суд об изменении своего решения.
Так, всего ей удалось получить от бывшего супруга более 500 тысяч рублей. В сентябре 2018 года женщина вновь стала требовать деньги по отработанной схеме, однако на сей раз план не сработал – мужчина заманил бывшую в лес и убил.
Когда тело было обнаружено и правоохранители вышли на след подозреваемого, убийца полностью признал свою вину. Сургутский районный суд приговорил мужчину к 7 годам и 6 месяцам колонии строгого режима. Наличие маленьких детей, а также преступное поведение их матери было признано смягчающими обстоятельствами во время вынесения приговора.
Напомним, в августе этого года пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске.
Александр Шпак
Комментарии
Лента новостей
Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети
Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под Новосибирском
Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти
У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей
Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»
Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске
В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Чего в земле не утаить
У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...
Ноги крест-накрест
В Барнауле строят храм на месте кладбища, извлекая челов...
Новости по теме
Популярное