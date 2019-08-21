Три человека пострадали в жёстком ДТП в Бердске

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Toyota RAV-4 вылетела на встречную полосу и врезалась в Toyota Noah; водители обеих машин получили серьёзные травмы.

Toyota RAV-4 влетела в минивэн Toyota Noah на Чуйском тракте на территории улицы Вокзальной в Бердске, сообщили Сиб.фм в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. ДТП произошло сегодня, 26 августа, в 14:20.

«Авария произошла на 36 километре на трассе Р-256. Водитель автомобиля Toyota RAV-4 1959 года рождения по неизвестным причинам врезался в минивэн. Три человека: водители обоих автомобилей и пассажир Toyota Noah, доставлены в больницу для обследования. Нуждаются ли они в госпитализации, пока неизвестно», – пояснили в ведомстве.

На месте работали сотрудники ДПС. После аварии на Чуйском тракте образовалась пробка.

Напомним, 24 августа 2019 года восемь человек пострадали в столкновении маршрутки и автобуса под Омском.