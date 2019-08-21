Лента новостейПредложить новость
Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети
Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под Новосибирском
Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти
У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей
Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»
Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске
В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублейРубрика: общество
26.08.2019 18:09
Фото из архива Сиб.фм
Имущество, недвижимость и счета экс-министра правительства и бывшего заместителя генерального директора АО «Новосибирскэнергосбыт» Михаила Абызова были арестованы в два этапа; сейчас адвокаты оспаривают решение Мосгорсуда.
Адвокаты бывшего заместителя генерального директора «Новосибирскэнергосбыта» Михаила Абызова оспаривают решение суда по поводу ареста счетов, имущества и недвижимости. Об этом сообщает «РИА Новости».
Его обвиняют в мошенничестве, создании преступного сообщества с использованием служебного положения. По версии следователей, Михаил Абызов вместе с компаньонами похитили деньги на сумму 4 миллиарда рублей.
Как ранее сообщал Сиб.фм, Михаил Абызов был арестован Басманным судом города Москвы 28 марта. Двумя днями ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело. В апреле суд наложил арест на счета подозреваемого на сумму 437 миллионов рублей в связи с попыткой снять деньги. А 10 июля суд наложил арест на счета ещё на 121,7 миллиона евро, имущество и недвижимость.
Напомним, 12 июля стало известно об аресте заместителя главы ПФР Алексея Иванова после признания в крупной взятке.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Новую песню автора хита дальнобойщиков исполнили новосибирские дети
Контрабанду тонны красной икры раскрыли на границе под Новосибирском
Новосибирский инвестор решил возродить крупнейшую птицефабрику Тольятти
У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей
Андрей Травников: Новосибирская область приступает к реализации проекта «Чистая вода»
Массовое отключение электричества вызвало транспортный коллапс в Новосибирске
В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Придётся потерпеть: накопительную часть пенсию замораживают ещё на год
Статьи по теме
Чего в земле не утаить
У Новосибирска, активно вступавшегося за Ивана Гол...
Расследование Ивана Голунова: В Москве уложили больше гранита, чем добывают в России
Кто зарабатывает на московских мостовых и бордю...
Михаил из девяностых
Кто такой бизнесмен Абызов и как он связан с Новосиб...
Займи срочно денег
Интернет-мошенник о взломах аккаунтов, «лохах» и шальных...
Новости по теме
Популярное