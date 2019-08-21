У экс-владельца «Сибэко» Михаила Абызова арестовали имущество на 27 миллиардов рублей

Фото из архива Сиб.фм

Имущество, недвижимость и счета экс-министра правительства и бывшего заместителя генерального директора АО «Новосибирскэнергосбыт» Михаила Абызова были арестованы в два этапа; сейчас адвокаты оспаривают решение Мосгорсуда.

Адвокаты бывшего заместителя генерального директора «Новосибирскэнергосбыта» Михаила Абызова оспаривают решение суда по поводу ареста счетов, имущества и недвижимости. Об этом сообщает «РИА Новости».

Его обвиняют в мошенничестве, создании преступного сообщества с использованием служебного положения. По версии следователей, Михаил Абызов вместе с компаньонами похитили деньги на сумму 4 миллиарда рублей.

Как ранее сообщал Сиб.фм, Михаил Абызов был арестован Басманным судом города Москвы 28 марта. Двумя днями ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело. В апреле суд наложил арест на счета подозреваемого на сумму 437 миллионов рублей в связи с попыткой снять деньги. А 10 июля суд наложил арест на счета ещё на 121,7 миллиона евро, имущество и недвижимость.

Напомним, 12 июля стало известно об аресте заместителя главы ПФР Алексея Иванова после признания в крупной взятке.