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Улицу в центре Новосибирска перекопают пятый раз за лето

Рубрика: Авто, общество

26.08.2019 11:41

фото с сайта pixabay.com

Временно ограничат движение по одной из центральных улиц города; Фрунзе сузят на 10 метров.

В Новосибирске с 26 августа будет ограничено движение по улице Фрунзе в районе дома № 18 на проспекте Димитрова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Дорогу сузят на 10 метров, это связано с необходимыми работами по ремонту теплотрассы. Ограничения будут действовать до 9 сентября. 

Примечательно, что автомобилистам уже в пятый раз с начала летнего сезона придётся столкнуться с ограничениями на улице Фрунзе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что улицу энергетики уже перекрывали около Центрального парка с 7 по 12 июля. Кроме этого, с 8 по 20 июля было ограничено движение транспорта в районе дома по адресу Семьи Шамшиных, 55. Тогда Фрунзе сократили на семь метров.

Также из-за ремонта теплотрассы улица была частично перекрыта с 27 июня по 1 июля в районе дома по адресу улица Фрунзе, 15а. А с 5 июля до 7 августа было временно прекращено движение транспорта на участке улицы Фрунзе от Советской до Красного проспекта.

Напомним, 6 августа в СГК рассказали, почему нужно поднять тарифы на тепло.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область ремонт дорог

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сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске: последний день лета

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

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