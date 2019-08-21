Улицу в центре Новосибирска перекопают пятый раз за лето

фото с сайта pixabay.com

Временно ограничат движение по одной из центральных улиц города; Фрунзе сузят на 10 метров.

В Новосибирске с 26 августа будет ограничено движение по улице Фрунзе в районе дома № 18 на проспекте Димитрова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Дорогу сузят на 10 метров, это связано с необходимыми работами по ремонту теплотрассы. Ограничения будут действовать до 9 сентября.

Примечательно, что автомобилистам уже в пятый раз с начала летнего сезона придётся столкнуться с ограничениями на улице Фрунзе.

Ранее Сиб.фм сообщал, что улицу энергетики уже перекрывали около Центрального парка с 7 по 12 июля. Кроме этого, с 8 по 20 июля было ограничено движение транспорта в районе дома по адресу Семьи Шамшиных, 55. Тогда Фрунзе сократили на семь метров.

Также из-за ремонта теплотрассы улица была частично перекрыта с 27 июня по 1 июля в районе дома по адресу улица Фрунзе, 15а. А с 5 июля до 7 августа было временно прекращено движение транспорта на участке улицы Фрунзе от Советской до Красного проспекта.

Напомним, 6 августа в СГК рассказали, почему нужно поднять тарифы на тепло.