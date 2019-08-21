Улицу в центре Новосибирска перекопают пятый раз за лето

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Улицу в центре Новосибирска перекопают пятый раз за летоРубрика: Авто, общество
26.08.2019 11:41
фото с сайта pixabay.com
Временно ограничат движение по одной из центральных улиц города; Фрунзе сузят на 10 метров.
В Новосибирске с 26 августа будет ограничено движение по улице Фрунзе в районе дома № 18 на проспекте Димитрова. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города. Дорогу сузят на 10 метров, это связано с необходимыми работами по ремонту теплотрассы. Ограничения будут действовать до 9 сентября.
Примечательно, что автомобилистам уже в пятый раз с начала летнего сезона придётся столкнуться с ограничениями на улице Фрунзе.
Ранее Сиб.фм сообщал, что улицу энергетики уже перекрывали около Центрального парка с 7 по 12 июля. Кроме этого, с 8 по 20 июля было ограничено движение транспорта в районе дома по адресу Семьи Шамшиных, 55. Тогда Фрунзе сократили на семь метров.
Также из-за ремонта теплотрассы улица была частично перекрыта с 27 июня по 1 июля в районе дома по адресу улица Фрунзе, 15а. А с 5 июля до 7 августа было временно прекращено движение транспорта на участке улицы Фрунзе от Советской до Красного проспекта.
Напомним, 6 августа в СГК рассказали, почему нужно поднять тарифы на тепло.
Никита Минин
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