«Утопят нас и миллионы рублей»: жители Оби готовы взяться за вилы из-за строительства детского сада

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В городе Оби назревает очередной конфликт, жители готовы взяться за вилы, чтобы защитить свои дома от подтопления; на месте естественного испарителя, куда стекали талые и дождевые воды с нескольких улиц, решили построить детский сад.

Жители города Оби готовы встать стеной против строительства на улице Калинина. По задумке властей, здесь должен расположиться детский сад-ясли на 200 мест.

В центре частной застройки. На месте естественного испарителя, куда вода стекает со всех окрестных улиц. Об этом свидетельствуют трубы, которые со всех сторон подходят к территории прямо под новеньким забором.

Люди, которые пригласили на встречу журналиста Сиб.фм и местных депутатов, рассказывают, что бить тревогу начали несколько лет назад, когда бывший глава города Оби Андрей Нешин отдал участок, который значится на карте города как естественный испаритель, под частную застройку. Чтобы поднять уровень испарителя до уровня улицы, сюда начали завозить грунт – в результате моментально утонули участки и погреба жителей улиц Калинина, Покрышкина, Льва Толстого, Горького и т.д.

«Нас просто хотят утопить. Мы написали уже массу писем: в администрацию Оби, в прокуратуру, губернатору Новосибирской области. Мы вовсе не против детского сада, это большая проблема для города и её надо решать. Но у нас остаётся вопрос – для чего топить жителей частного сектора, это первое. И второе, как можно строить детский сад на том месте, куда со всего города проложены водоотводные трубы? Его же будет затапливать! Деньги будут вбуханы впустую. Что нам, за вилы теперь браться?» – рассказал Сиб.фм старший по улице Покрышкина Владимир Киселёв.

На встречу пришли также депутаты местного совета. Михаил Гольдштейн, председатель совета, по совместительству является депутатом по этому округу и уверяет, что всей душой болеет за людей. Дескать, написал письма и главе города, и губернатору, и в прокуратуру. Ответов пока нет. Приглашал Михаил Львович на встречу и представителей администрации – главу, его заместителя и начальника управления капстроительства. Вместо этого прислали... начальника управления образования. Стоит ли говорить, что дама оказалась неготова отвечать на вопросы жителей о том, как с их дворов планируют отводить воду.

«Я, как депутат, уже не знаю, что с этим сделать. Я понимаю, что назревает настоящий народный бунт. Администрации необходимо прекратить начатое строительство, провести экспертизу участка и последствий строительства на этой территории. Мы снова будем писать губернатору, в заксобрание, в прокуратуру и главе города. Должны же понять, что люди не просто так бьют тревогу?» – сообщил Сиб.фм председатель совета депутатов города Оби Михаил Гольдштейн.

«Необходимо в ближайшее время собрать внеочередную сессию совета депутатов и выносить вопрос о приостановлении строительства на этой площадке. Иначе мы получим народный бунт, перекрытие дороги мордобой. Будем выходить на Шимкива, на Поповцева – он депутат по нашему округу в заксобрании, пусть приезжает, говорит с людьми», – добавила депутат обского совета Наталья Зайцева.

Отметим, это не единственный случай в городе Оби, когда люди, фактически, встают против строительства детских садов. Собственно, не самих садов, а площадок, выбранных под их строительство, и методов, которыми эти площадки осваиваются.

Напомним, в военном городке строители чуть не завалили аварийную четырёхэтажку, начав копать траншею в метро от стен. В результате – людей выселили, дом, стены которого пошли трещинами, отключили от газа. Кстати, на обеих площадках работает один и тот же подрядчик, которого выбрал новосибирский УКС, – «СМРстрой».

По проекту существующий котлован для сбора окрестной воды засыплют. Уровень участка поднимут на три метра, что выше не только окрестных улиц, но и многих домов. Куда пойдёт вода? Ответ очевиден...

Ещё один момент в нарушение действующих норм – в момент начала строительства на площадке на улице Калинина нет паспорта объекта. Плакат нам специально для съёмки вынес добрый сторож.

Сиб.фм направил официальные запросы в администрацию города Оби, в правительство Новосибирской области и в прокуратуру с просьбой объяснить, как так вышло, что на участке, который значится как естественный испаритель, разрешили возведение здания, да ещё для детей. Может быть участок поменял назначение? Когда это случилось? И почему жителей окрестных улиц не позвали на обсуждение развития территории, на которой они живут?

Напомним, в разрушающемся доме в Оби, на границе со стройплощадкой нового детского сада, остались жить люди, которые пригорозили властям голодовкой.