В Барнауле грудничка выбросили в помойку

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Зверским способом избавилась от ребёнка неизвестная женщина в городе Барнауле; утром 26 августа тело новорождённого в мусорном контейнере нашёл местный житель.

В столице Алтайского края следователи разыскивают мать новорождённого ребёнка, тело которого было найдено утром 26 августа, сообщили Сиб.фм в пресс-службе краевого СУ СКР.

По данным ведомства, труп новорождённого мальчика обнаружил местный житель в мусорном контейнере одного из дворов в Ленинском районе города. На теле ребёнка не было явных следов насильственной смерти. Причина смерти на данный момент неизвестна: выяснить, отчего скончался малыш, предстоит судебно-медицинским экспертам. По факту происшествия организована доследственная проверка. Мать ребёнка объявлена в розыск.

Напомним, в а августе этого года пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске.