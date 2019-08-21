В Барнауле грудничка выбросили в помойку

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В Барнауле грудничка выбросили в помойкуРубрика: проиcшествия
26.08.2019 15:22
ФОТО С ПОРТАЛА UNSPLASH.COM
Зверским способом избавилась от ребёнка неизвестная женщина в городе Барнауле; утром 26 августа тело новорождённого в мусорном контейнере нашёл местный житель.
В столице Алтайского края следователи разыскивают мать новорождённого ребёнка, тело которого было найдено утром 26 августа, сообщили Сиб.фм в пресс-службе краевого СУ СКР.
По данным ведомства, труп новорождённого мальчика обнаружил местный житель в мусорном контейнере одного из дворов в Ленинском районе города. На теле ребёнка не было явных следов насильственной смерти. Причина смерти на данный момент неизвестна: выяснить, отчего скончался малыш, предстоит судебно-медицинским экспертам. По факту происшествия организована доследственная проверка. Мать ребёнка объявлена в розыск.
Напомним, в а августе этого года пьяная мать с ребёнком на руках отбивала мужа у полицейских в Новосибирске.
Александр Шпак
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