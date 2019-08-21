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В Новосибирской области больше всего в июле подорожали яйца, молоко и мясо

Рубрика: общество

26.08.2019 13:53

Фото с сайта pixabay.com

Инфляция в Сибирском федеральном округе в июле сохранилась на уровне прошлого месяца; быстрее всего дорожали автомобили, авиабилеты, мясо, молоко и яйца.

Уровень инфляции по итогам июля в Сибири сохранился на июньских показателях и составил 5,1 %. Такие данные приводит Сибирское главное управление Банка России. По оценкам регулятора, сдерживающими факторами выступили укрепление курса рубля и умеренный потребительский спрос.

Эксперты отметили, что в июле продовольственная инфляция замедлилась до 5,9 %, в то время как в июне она равнялась 6 %. Замедлился рост стоимости муки, крупы, макаронных и хлебобулочных изделий в связи со снижением мировых и внутренних цен на зерно. За счёт перепроизводства и снижения оптовых цен подешевел сахар.

На уровень продовольственной инфляции сыграло снижение цен на картофель, запасы которого оказались в семь раз больше прошлогодних. Также на рынке появились капуста, свекла, морковь и огурцы нового урожая.

Непродовольственная инфляция в июле выросла на 0,1 % и составила 3,8 %. Наибольший вклад внесли цены на легковые автомобили. За год сибирский авторынок вырос на 6 %. За счёт увеличения объёмов продаж выросла и стоимость. При этом каждый десятый непродовольственный товар в СФО подешевел, а каждый второй подорожал не более чем на 4 %. В единственном из сибирских регионов – Республике Алтай, за счёт стимуляции потребительского спроса и проведения различных акций цены на непродовольственные товары снизились.

Зато инфляция в сфере услуг замедлилась на 0,1 % и составила 5,7 %. Это связано с тем, что снизился прирост тарифов на вывоз и утилизацию твёрдых бытовых отходов. В некоторых регионах, в том числе и в Новосибирской области, плата за вывоз мусора стала меньше по решению региональных властей.

За счёт укрепления курса рубля замедлился рост цен на зарубежные поездки, а в некоторые европейские страны и Таиланд туры заметно подешевели.

В Сибирском ГУ Центрального Банка отметили, что в трёх регионах СФО: Республике Тыва Республике Алтай, а также в Алтайском крае, уровень инфляции в июле был ниже общероссийского показателя.

В Новосибирской области уровень инфляции вырос с 4,5 % и составил 4,6 %. При этом продовольственная выросла на 0,1 % и равняется 4,8 %. Быстрее всего в нашем регионе дорожала продукция животноводства: молоко, мясо и яйца. Дешевле стали овощи: картофель, капуста, свёкла; яблоки и подсолнечное масло. Замедлился рост цен на хлебобулочную и макаронную продукцию. Непродовольственная инфляция выросла на 0,1 % за счёт роста цены на легковые автомобили. Услуги подорожали на 0,2 % до 5,4 %. Это произошло в связи с увеличением стоимости авиабилетов. 

По прогнозу Банка России, в начале 2020 года инфляция вернётся на уровень 4 %.

Напомним, 2 июля Министерство сельского хозяйства России спрогнозировали рост цен на мясо на 10 %.

Анатолий Якимов

Теги: Сибирь экономика инфляция рост цен

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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