«Вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж»: новосибирец не уступил место беременной женщине в метро

фото и видео «Типичный Новосибирск» из социальной сети «ВКонтакте»

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек отказался уступить место беременной женщине; за это она публично оскорбила его.

Скандал в новосибирском метрополитене расколол новосибирских пользователей интернета. Беременная жительница города опубликовала в группе «Типичный Новосибирск» пост, в котором рассказала, как парень отказался уступить ей место в метро.

«Сегодня зашла в полный вагон метро. Мне целенаправленно девушка уступила место, пока я снимала рюкзак, свободное место занял этот парень. Я изначально попросила его встать, мол это мне, беременной девушке, уступили место, на что он сказал: "Постоишь",- одел наушники и ни на какие просьбы меня и рядом сидевших людей не реагировал. Место мне уступила сидевшая рядом с ним девушка. Ни один мужчина даже не попытался его поднять. Мол так и надо. Стало немного обидно», – написала пост в социальной сети Наталья (орфография и пунктуация сохранены – прим. Сиб.фм).

Однако свои слова беременная женщина подкрепила видео, на котором она оскорбляет парня, используя нецензурную лексику. Пользователи интернета разделились на два лагеря: кто-то поддерживает Наталью и возмущается тем, что мужчины перестали уважать женщин, другие же встали на сторону парня, говоря, что такие хамки не должны ездить в общественном транспорте.

Андрей, которого в метро сняла на видео Наталья, решил не оставаться в стороне и рассказал свою версию произошедшего. Его ответ появился в группе «Ревизорро Новосибирск».

Юноша начал свой ответ женщине со слов, что он уважает беременных женщин. Как признаётся Андрей, прежде чем сесть на свободное сиденье, он некоторое время подождал в стороне. Парень собирался уступить место, но передумал, когда его начали оскорблять.

«Но, увы, когда она открыла рот – у меня отпало всякое желание отвечать ей, а уж тем более уступать место или проявлять даже каплю уважения. Попроси она нормально – меня бы, возможно, мучила совесть, однако, в любом случае: вам и вашему ребёнку обязан только ваш муж. Не люди в общественном транспорте, не государство. А только вы и ваш муж. Больше никто», – написал Андрей.

Молодой человек добавил, что у него тоже временами могут болеть ноги, и из-за этого тяжело стоять долгое время. Андрей открыто говорит, что никогда не проявит уважение перед «хамами и людьми, считающими, что им должен весь мир». Также парень не собирается подавать заявление в полицию на беременную женщину за оскорбление и публикацию видео без его согласия, так как не считает себя «опущенцем».

Напомним, в конце июля стало известно, что беременная жительница Республики Алтай украла еды на три миллиона рублей.