Весна вновь пришла на Телецкое озеро

Фото с сайта Алтайского заповедника

Сотрудники Алтайского заповедника отметили повторное цветение растений вопреки холодному лету.

Вторичное цветение многих растений, которые должны распускаться только ранней весной, заметили сотрудники Алтайского заповедника. Так, государственный инспектор охраны заповедника Сергей Усик заснял на фотоаппарат цветок рододендрона, место произрастания которого – кордон Кокши. Примерно в то же время научный сотрудник Алтайского заповедника Мирослава Сахневич заметила на кордоне Байгазан цветы азиатской купальницы. Обнаруженные растения обычно распускаются весной в последней декаде мая.

Вторичное цветение – очень частое явление в природе. Его можно заметить у многих видов растений. Чаще всего это приходится на конец лета или первую декаду осени.

Напомним, в августе 2019 года кровоточащий гриб нашли под Новосибирском.